Un design rinnovato per l’iPhone del ventennale: tutte le novità attese da Apple

Apple si sta preparando per un grande traguardo: il ventesimo anniversario dell’iPhone. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda sta lavorando a un ridisegno significativo dell’iPhone, previsto per il lancio nel settembre 2027. Questa evoluzione non solo rappresenta un punto di arrivo per Apple, ma è anche un tentativo di risollevare le vendite di un prodotto che ha caratterizzato il panorama della tecnologia mobile.

Un modello Pro speciale per celebrare vent’anni di innovazione

Il colosso di Cupertino presenterà una versione Pro del suo smartphone, caratterizzata da un maggior numero di elementi in vetro. Questo design speciale è pensato per commemorare i due decenni di storia dell’iPhone e potrebbe attirare l’attenzione di un mercato in fase di stagnazione. Infatti, vendite più lente sono state riscontrate negli ultimi mesi, anche in seguito all’adozione delle nuove tariffe commerciali da parte dell’amministrazione Trump.

In aggiunta a questo modello Pro rinnovato, sembrerebbe che Apple sia intenzionata a lanciare un iPhone pieghevole. Tuttavia, al momento non è chiaro se questo dispositivo segnerà il primo debutto commerciale o una successiva iterazione, dato che attualmente si prevede un lancio per il 2026. Apple, finora, è l’unico grande produttore di smartphone a non aver ancora presentato un modello di questo tipo.

Il prossimo iPhone 17: continuità con qualche novità

Mentre si attendono le novità del ventesimo anniversario, l’iPhone 17 appare come un modello che manterrà un design simile alle versioni precedenti. In effetti, la linea Pro ha mostrato poche variazioni dall’introduzione dell’iPhone 12 nel 2020, momento in cui Apple ha lanciato la compatibilità 5G. Le sole modifiche in questo arco di tempo sono state principalmente limitate a variazioni di colore e a un passaggio dal metallo comune al titanio con l’iPhone 15 Pro.

Secondo le indiscrezioni, l’iPhone 17 Pro avrà un layout della fotocamera posteriore rivisitato. Sebbene il modulo della fotocamera conserverà la consueta configurazione a tre lenti, esso sarà posizionato su un nuovo pannello che si estenderà su tutta la larghezza del dispositivo, presentando un design a tinta unica.

Un nuovo modello sottile: l’iPhone 17 Air

Tra le altre attese novità, Apple potrebbe introdurre un modello particolarmente sottile, noto come iPhone 17 Air. Le specifiche su questo dispositivo rimangono per ora limitate, ma la sua presentazione potrebbe segnare un ulteriore passo verso il ringiovanimento della linea di smartphone che, per anni, ha dominato il mercato.

D’altra parte, emergono interrogativi riguardo al nome del nuovo iPhone del ventennale. Poiché il rilascio avverrebbe nel 2027, questo cadrebbe tecnicamente sotto l’etichetta dell’iPhone 19. Negli anni, l’azienda ha mostrato una certa propensione a modificare la nomenclatura in occasione di eventi significativi; primo tra tutti, il salto dall’iPhone 8 all’iPhone X, in vista del decennale nel 2017. Ancora non si sa se Apple deciderà di seguire un filo logico o preferirà sorprendere i suoi utenti come spesso fa.