Un bug nel Google Messages provoca reazioni emoji automatiche nei messaggi con immagini

Un problema riscontrato nell’ultima beta di Google Messages porta l’app a suggerire reazioni emoji in automatico nei messaggi chat con immagini. Questa situazione crea fastidi nei conversatori, rendendo l’esperienza di messaggistica meno fluida per milioni di utenti che si affidano quotidianamente all’app.

Il bug nella beta v20250406 di Google Messages

Il malfunzionamento si presenta unicamente nella recente versione beta v20250406 e non è riscontrabile nelle versioni stabili precedenti. Gli utenti lamentano su forum come Reddit che quando l’ultimo messaggio ricevuto è un’immagine, viene automaticamente suggerita una reazione emoji, senza alcun intervento. Anche se può suscitare un sorriso, i feedback degli utenti rivelano che questa funzionalità può diventare rapidamente esasperante, specialmente in chat attive dove si inviano e ricevono regolarmente messaggi.

Come si manifesta il problema

Dopo aver ricevuto un’immagine, gli utenti riscontrano una finestra pop-up che invita a utilizzare emoji per esprimere la reazione. Questa funzione scatta nel momento in cui l’immagine è l’ultimo messaggio ricevuto nella conversazione, dando luogo a ripetuti inviti poco graditi. Sebbene non interrompa completamente il servizio di Google Messages, l’apparizione costante della finestra emoji obbliga l’utente a dover disattivare il pannello per inviare un nuovo messaggio, complicando inutilmente l’interazione.

Il sito AndroidPolice ha confermato che il problema è ricreato solo con la versione beta in questione, mentre non si è mai manifestato nelle versioni stabili precedenti, come la v20250326. Questo porta a considerare che si tratti di un bug specifico della beta.

Soluzioni per evitare il malfunzionamento

Gli utenti hanno la possibilità di attuare alcune strategie per evitare l’inconveniente. Un’opzione è tornare a una versione stabile dell’app, dato che le beta, per loro natura, presentano più bug e problemi. Un’altra soluzione è semplice: dopo il ricevimento di un’immagine, inviare o ricevere un messaggio di testo. Questo permette di rimuovere il fastidioso pannello. Tuttavia, se l’utente riceve un’altra immagine, il problema si ripresenterà.

Esistono anche soluzioni di ripristino che possono contribuire a limitare il problema, ma se il bug rimane così presente, l’unica alternativa praticabile sembrerebbe cliccare sull’emoji per spegnere la notifica o registrarsi nella versione stabile.

La risposta della community e delle aspettative future

Molti utenti sono curiosi di sapere se la funzionalità sia in fase di prova per eventuali future implementazioni o semplicemente un bug da sistemare. Il coinvolgimento degli utenti nelle comunità online, come Reddit, porta a una discussione vivace sulle problematiche di messaggistica. Con la crescente diffusione di Google Messages come app primaria per i messaggi RCS sui dispositivi Android, è fondamentale che Google risolva al più presto questa anomalia per mantenere l’affidabilità del servizio.

Se anche tu hai riscontrato questo fastidioso inconveniente con le reazioni emoji, o se vuoi condividere la tua esperienza riguardo all’app, sentiti libero di lasciare un commento nei forum dedicati. La tua voce potrebbe aiutare a chiarire se si tratta di un problema diffuso o di una semplice questione da segnalare a Google.