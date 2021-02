Ultra Wideband, le prossime auto di Tesla potranno essere “sbloccate” con l’iPhone

L’autorevole testata The Verge ha condiviso un documento FCC di Tesla che suggerisce che le prossime auto del celebre brand del CEO Elon Musk supporteranno la Ultra Wideband, una tecnologia (incorporata negli ultimi iPhone) che consente una maggiore precisione quando si sblocca un’auto con uno smartphone.

Già lo scorso mese di settembre Tesla ha presentato la documentazione sui nuovi portachiavi, un controller e un endpoint che sarebbero stati installati all’interno del telaio e della cabina di un veicolo, alcuni dei quali in grado di supportare la comunicazione con la Ultra Wideband. Tesla sta utilizzando un’implementazione basata proprio sugli standard della Ultra Wideband, pertanto dovrebbe essere garantita la compatibilità con i modelli di iPhone 11 e iPhone 12 che supportano la tecnologia.

‌iPhone 11‌ e ‌iPhone 12‌ sono infatti dotati di un chip U1 che supporta la tecnologia a banda ultra larga per una migliore consapevolezza spaziale e per il rilevamento della posizione all’interno. Al momento non viene chiarito se l’implementazione Ultra Wideband di Tesla funzionerà effettivamente con l’iPhone, ma Tesla ha già un’app per iPhone che consente ai proprietari delle vetture del brand di Elon Musk di bloccare e sbloccare le loro auto. Secondo il documento FCC, la funzione Ultra Wideband di Tesla riuscirà a stabilire in modo più accurato la distanza di una persona dalla propria auto per sbloccare e attivare la vettura: secondo l’azienda, questa modalità garantirà anche “una maggiore sicurezza”.

Anche altri produttori di veicoli stanno lavorando alla tecnologia Ultra Wideband, in grado di funzionare con i modelli ‌iPhone 11‌ e ‌iPhone 12‌. Nel mese di gennaio BMW ha dichiarato di essere al lavoro su Digital Key Plus, una nuova versione a banda ultra larga della funzione Apple Car Keys progettata per consentire ai conducenti di sbloccare e avviare i loro veicoli senza rimuovere il loro iPhone dalla tasca o dalla borsa. La tecnologia Ultra Wideband di BMW sarà integrata nel veicolo elettrico iX che verrà lanciato in Europa alla fine del 2021.

Fonte MacRumors