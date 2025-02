Ultimi aggiornamenti sul lancio del Samsung Galaxy S25: analisi delle vendite e reazioni del pubblico

La finestra per il pre-ordine dei nuovi smartphone della Samsung Galaxy S25, composta da tre modelli di punta, sta per chiudersi e i primi dispositivi stanno iniziando a raggiungere i loro nuovi proprietari. La domanda che circola attorno al lancio di quest’anno è: Samsung inizierà il 2025 con vendite solide come nel 2024?

Le preoccupazioni degli acquirenti: un minor upgrade?

Le recenti opinioni espresse attraverso un sondaggio rivelano un clima di preoccupazione tra i potenziali acquirenti. I nuovi modelli della serie S sembrano essere percepiti come aggiornamenti di poco conto rispetto alle generazioni precedenti. Questo ha portato molte persone a considerare di non passare a questi nuovi dispositivi o di optare per i modelli più vecchi.

Sono emerse anche notizie positive, sebbene non del tutto attese. Il Galaxy S24 Ultra ha superato il S23 Ultra, diventando il modello più venduto della generazione 2024. Durante il sondaggio, ha ottenuto preferenze superiori rispetto ai suoi concorrenti e ha ricevuto il titolo di smartphone di punta dell’anno. Tuttavia, l'interesse per il Galaxy S25 Ultra si è dimostrato più tiepido. Nonostante la considerazione da parte di molti utenti, le recensioni positive potrebbero non bastare a convincere tutti: un numero significativo di potenziali acquirenti non trova sufficiente il salto qualitativo rispetto ai modelli Ultra precedenti.

Aspettative sul prezzo e sul supporto software

Il prezzo del nuovo Galaxy S25 Ultra sta causando insoddisfazione nei consumatori. Molti infatti notano che, a parità di prezzo, ci sono altre opzioni sul mercato che offrono caratteristiche simili o più avanzate, rendendo la scelta di Samsung meno allettante. Inoltre, il ritardo nell’aggiornamento a Android 15 ha creato malcontento. La rapida e ampia assistenza software è tradizionalmente uno dei punti di forza dei dispositivi Galaxy, e questo aspetto non è passato inosservato ai potenziali acquirenti.

Il Galaxy S25+ sembra destinato a diventare il modello meno apprezzato della nuova linea, seguendo una tendenza che si è vista anche in passato, dove i telefoni “Plus” non hanno mai raggiunto il successo del loro pari Ultra. Va notato però che quest’anno Samsung annuncerà anche il Galaxy S25 Edge, il cui arrivo è previsto in un paio di mesi, sebbene al momento la tempistica resti incerta. La nuova versione slim non sembra rappresentare una seria minaccia per il modello S25+, il che potrebbe non essere un buon segnale per il futuro dell’Edge, almeno fino a quando Samsung non svelerà ulteriori dettagli sul dispositivo.

Riconoscimento per il modello base

Un elemento di sorpresa emerso dal sondaggio è rappresentato dal ricevimento molto positivo del Galaxy S25 nella sua versione base. Curiosamente, il modello semplice ha ottenuto un'accoglienza migliore rispetto all'Ultra. Se si fanno affidamento sui dati forniti da Hana Securities, Samsung ha spedito 12.1 milioni di unità del S24, a fronte di 15.8 milioni di S24 Ultra nel 2024. I numeri del 2023 evidenziano 10.5 milioni per il S23 e 13.6 milioni per il S23 Ultra.

Con le incognite ancora presenti, ci si chiede se il 2025 possa rappresentare l’anno in cui il modello tradizionale supererà in vendite l’Ultra. Sebbene non ci si senta di scommettere su tale eventualità, l’attesa per i primi dati di vendita resta alta, con la possibilità di osservare un cambiamento nelle preferenze dei consumatori di smartphone di fascia alta.