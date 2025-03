Ultima tornata di pagamenti per il Small Developer Assistance Fund: ecco tutte le novità

A partire da questa settimana, i piccoli sviluppatori di app negli Stati Uniti stanno ricevendo i pagamenti finali dal Small Developer Assistance Fund, un'iniziativa di Apple che risale a un accordo di risoluzione del 2021. Questo fondo è stato creato per supportare i programmatori che hanno contribuito all'ecosistema delle app, offrendo aiuti finanziari significativi. Con i pagamenti che variano in base al reddito, si prospetta una boccata d'ossigeno per tanti piccoli imprenditori che hanno affrontato sfide economiche nel settore.

Storia del fondo di assistenza agli sviluppatori

Nel 2021, Apple ha avviato il Small Developer Assistance Fund come parte di un accordo di risoluzione dopo una class action. Il fondo prevede che i programmatori che hanno pagato commissioni ad Apple tra il 4 giugno 2015 e il 26 aprile 2021 possano ricevere pagamenti che variano da 250 a 30.000 dollari. Questo accordo ha messo a disposizione oltre 100 milioni di dollari, garantendo che oltre il 99% degli sviluppatori di app statunitensi ne beneficiasse.

Le cifre dei pagamenti sono state strutturate in diverse categorie in base ai guadagni annuali degli sviluppatori. Chi guadagnava meno di 100 dollari all’anno aveva diritto a un pagamento minimo di 250 dollari, mentre coloro che guadagnavano oltre un milione di dollari potevano ricevere un massimo di 30.000 dollari. Questa suddivisione è stata essenziale per garantire che anche gli sviluppatori più piccoli ricevessero un supporto economico.

Pagamenti precedenti

Il primo ciclo di pagamenti ha avuto luogo nell'ottobre 2022 e ha superato le aspettative. A causa di un numero inferiore di richieste rispetto a quanto previsto, molti sviluppatori hanno ricevuto cifre superiori al minimo stabilito: alcuni, ad esempio, nella fascia di reddito compresa tra 100 e 1.000 dollari, hanno ottenuto oltre 2.000 dollari. Questo ha reso la compensazione più favorevole rispetto a quanto avrebbero guadagnato normalmente.

Nel 2023, è stata lanciata una seconda tornata di pagamenti, che ha distribuito fondi non richiesti a coloro che non erano stati in grado di fornire un numero di identificazione fiscale valido. I pagamenti in questione ammontavano a 17 dollari per chi guadagnava meno di 100 dollari e 34 dollari per coloro che guadagnavano meno di 1.000 dollari.

Il pagamento finale

Dalla settimana corrente, i piccoli sviluppatori stanno ricevendo per posta controlli, carte E-MasterCard e pagamenti tramite PayPal come parte dell'ultima edizione del Small Developer Assistance Fund. Il pagamento per chi guadagna meno di 100 dollari è di 20.19 dollari, mentre per coloro che si trovano sotto la soglia di 1.000 dollari, l'importo arriva a 40.39 dollari. Lo stipendio più alto previsto per chi guadagna oltre 1.000.000 di dollari annui si attesta intorno ai 2.422 dollari.

Per i programmatori indipendenti coinvolti in questo accordo, è fondamentale controllare la propria cassetta della posta. Si ricorda che i pagamenti scadranno il 21 aprile 2025, quindi è consigliabile prestare attenzione alle scadenze e procedere con l'incasso dei fondi.