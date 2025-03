Ulefone svela tre smartphone robusti al MWC 2025: ecco cosa c'è da sapere

Nel corso del Mobile World Congress 2025, Ulefone ha presentato una nuova gamma di smartphone resistenti, composta da Armor 34 Pro, Armor 33 Pro e Armor Mini 4. Questi dispositivi promettono di abbinare prestazioni elevate e robustezza, rivolgendosi a un pubblico che ricerca telefoni duraturi e con funzionalità avanzate.

Armor 34 Pro: potenza e tecnologia

L'Armor 34 Pro si distingue per la sua robustezza e autonomia, presentando una batteria impressionante da 25.500 mAh, capace di supportare la ricarica rapida a 66W. Questo smartphone ha ricevuto le certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810H, assicurando resistenza ad acqua, polvere e urti.

Il dispositivo è equipaggiato con un display LCD da 6,95 pollici in risoluzione 1080p e offre un refresh rate di 144Hz, che garantisce un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. Sotto il cofano, il chipset MediaTek 7300 5G gestisce le operazioni, mentre la dotazione include 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sul retro, l'Armor 34 Pro sfoggia un sistema fotografico composto da tre fotocamere: un'ottica principale da 50 MP, un grandangolare da 50 MP e una fotocamera per la visione notturna da 64 MP, che permette di scattare immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tra le caratteristiche innovative del dispositivo spicca un proiettore integrato con una luminosità di 150 lumen e un potente flash LED da 1.200 lumen, rendendo l’Armor 34 Pro un'offerta singolare nel panorama degli smartphone rugged.

Inoltre, il telefono è dotato del sistema operativo Android 14, comprensivo di diverse applicazioni marchiate Ulefone, per aumentare la funzionalità e la versatilità dell’uso quotidiano.

Armor 33 Pro: robustezza e multifunzionalità

Simile al suo predecessore, l'Armor 33 Pro offre una serie di caratteristiche competitive, sebbene manchi di alcuni degli elementi distintivi, come il proiettore e il flash LED. Invece, presenta uno schermo LCD posteriore da 3,4 pollici e un altoparlante potente da 118 dB, ideale per chi necessita di suoni chiari e forti in ambienti rumorosi.

Il display principale è anch’esso un'unità da 6,95 pollici con risoluzione 1080p, ma la frequenza di aggiornamento è di 120Hz, garantendo fluidità nelle interazioni. A eccellere nella potenza troviamo, ancora una volta, il chip Dimensity 7300X 5G, assieme ai medesimi 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.

Il layout fotografico riprende quello del modello Armor 34 Pro, con le stesse tre fotocamere performanti, mantenendo inalterata la batteria da 25.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W. Anche l'Armor 33 Pro è dotato di Android 14 e integra numerose applicazioni utili.

Armor Mini 4: la robustezza in formato compatto

L’Armor Mini 4 si presenta come una soluzione più semplice e compatta, perfetta per chi cerca un telefono resistente ma non ha necessità di un'elevata potenza di elaborazione. Dotato di tasti fisici e caratterizzato da un design rugged, il Mini 4 include un display TFT da 2,8 pollici, rendendolo ideale per utilizzi basilari.

Con una dotazione di 64 MB di RAM e 128 MB di memoria, espandibile tramite scheda microSD, l’Armor Mini 4 è alimentato da una batteria da 2.100 mAh. Tra le sue peculiarità, spicca la radio FM a mani libere e la compatibilità con le reti 4G, rendendolo un dispositivo versatile per utenti pratici.

Come per il resto della gamma, il prezzo e la disponibilità di Armor Mini 4 non sono ancora stati ufficializzati, ma l'arrivo nei negozi sembra imminente. La nuova linea di Ulefone punta a catturare l'attenzione di chi cerca robustezza e funzioni moderne in un solo dispositivo.