Ubuntu 25.10: un cambio di rotta verso Rust e le implicazioni per GNU/Linux

L’ecosistema Linux sta per affrontare una trasformazione significativa con l’arrivo di Ubuntu 25.10, che segna l’inizio di un importante cambiamento nell’utilizzo delle utility di sistema. Ubuntu, una delle distribuzioni più popolari, ha annunciato l’intenzione di sostituire le classiche utility GNU con le nuove utilità scritte in Rust, un linguaggio di programmazione noto per la sicurezza e le prestazioni. Questa decisione ha suscitato interesse e preoccupazione, ridisegnando il panorama dei sistemi operativi Unix-like.

La transizione verso U-utilities

Il passaggio alle utility basate su Rust, ereditate dal progetto Rust Coreutils , rappresenta un passo audace per Canonical, l’azienda dietro Ubuntu. Le utility base, come ‘ls’ e ‘cp’ , sono ritenute essenziali nell’universo Unix-like e supportano una vasta gamma di sistemi, dai server ai dispositivi embedded. Questa decisione di sostituire le storiche GNU core utilities con alternative in Rust è sinonimo di grandi cambiamenti, non solo nel codice sorgente ma anche nella filosofia dell’intero progetto.

L’integrazione delle nuove utilità porterà inevitabilmente a una discussione approfondita sull’identità stessa di Ubuntu. Infatti, la rimozione delle GNU core utilities cambierà la natura del sistema operativo tanto da porre interrogativi se debba ancora essere chiamato GNU/Linux. Di fatto, con l’adozione di U-utils, si assisterà a una significativa riscrittura del codice sorgente di Ubuntu, promettendo una velocità e una sicurezza superiori rispetto alle versioni precedenti.

La storia del software libero e il ruolo di GNU

Ricordiamo che il termine GNU/Linux è stato promosso da Richard Stallman e dalla Free Software Foundation per sottolineare l’importanza del software GNU, che costituisce una parte fondamentale dell’intero sistema operativo. Nel 1983, Stallman avviò il progetto GNU con l’intento di creare un sistema operativo libero. Con il successo del kernel Linux nel 1991, le utility GNU e Linux si sono unite per formare un sistema operativo completo.

Il kernel gestisce le operazioni a basso livello e le utility GNU forniscono strumenti essenziali per gli utenti, rendendo Linux accessibile. Senza GNU, il sistema sarebbe difficilmente utilizzabile. Ora, la mossa di Ubuntu di integrare Rust sfida questo paradigma, suscitando timori e domande. Se questo passaggio avrà successo, potrebbe ridisegnare la concezione stessa di Linux e il suo significato nel contesto del software libero.

Vantaggi tecnici di Rust nelle utilities

Le motivazioni tecniche dietro la scelta di Rust non sono trascurabili. Questo linguaggio di programmazione offre vantaggi significativi in termini di velocità e gestione della memoria. Sebbene le GNU core utilities abbiano una lunga storia di stabilità e sicurezza, negli anni sono emerse vulnerabilità legate alla gestione della memoria che non possono più essere ignorate. Le implementazioni in Rust, d’altra parte, alleviano questi problemi, limitando il rischio di buffer overflow, proteggendo i sistemi in modo più efficace.

Canonical si è espressa a favore di quest’approccio, evidenziando come le nuove porting in Rust possano migliorare nettamente la resilienza e la sicurezza delle proprie utility di base. Questo è cruciale considerando che eventuali malfunzionamenti nelle utility fondamentali potrebbero avere un impatto devastante su tutte le applicazioni che fanno direttamente affidamento su di esse. Incrementare le performance delle core utilities si traduce quindi in benefici per tutti i livelli del sistema operativo.

Parallelizzazione e il futuro delle performance

Un altro aspetto chiave di Rust è la sua semplicità nell’implementare il multithreading in modo sicuro. In generale, molte delle utility GNU operano in modo sequenziale, ma ci sono eccezioni, come il comando ‘sort’, che possono beneficiare della parallelizzazione. Durante un intervento all’evento FOSDEM, lo sviluppatore di U-utils ha dimostrato che l’implementazione di ‘sort’ basata su Rust era sei volte più veloce rispetto a quella GNU. Comprare velocità e prestazioni in operazioni base potrebbe influire positivamente su una vasta gamma di applicazioni.

La crescente richiesta di capacità di elaborazione parallela rende questa caratteristica di Rust particolarmente rilevante, suggerendo che gli sviluppatori possano finalmente sfruttare a fondo i moderni processori multi-core in modo efficiente. Questa opportunità rappresenta un fondamentale cambiamento nel modo in cui interagiamo con i sistemi operativi e le applicazioni ad essi collegate.

Oxidizer: facilitare il cambiamento

Per rendere la transizione più gestibile, Canonical ha introdotto uno strumento chiamato Oxidizer, che permetterà sia agli utenti che agli sviluppatori di adottare gradualmente le nuove utility. Oxidizer consente di “rustificare” senza sforzo le utility già esistenti nei sistemi Ubuntu, creando un ponte che facilita l’introduzione delle nuove caratteristiche.

Questo approccio offre a tutti l’opportunità di abituarsi al funzionamento delle implementazioni in Rust prima che queste diventino ufficialmente la norma. Il caricamento dello strumento è ben documentato, e la cautela è raccomandata; è consigliabile effettuare il backup del sistema prima di procedere con le modifiche in modo da garantire la sicurezza delle informazioni.

Rust e il futuro del kernel Linux

Anche il kernel Linux sta evolvendo, integrando gradualmente codice Rust, un segnale chiaro che la comunità è aperta alle novità. La versione 6.1 ha già introdotto il supporto iniziale e sono attualmente in fase di sviluppo nuovi driver scritti in Rust. Personalità di spicco nell’ecosistema, come Linus Torvalds, hanno espresso il loro supporto per questo linguaggio, nonostante alcuni scetticismi all’interno della comunità di mantenitori del kernel.

L’evoluzione delle core utilities in questo contesto potrebbe portare a una ridefinizione del concetto di GNU/Linux. Se sempre più distribuzioni decidessero di adottare un modello simile, il termine GNU/Linux potrebbe diventare obsoleto. Le conseguenze di questa transizione saranno significative per il futuro del software libero.

Le implicazioni legali delle licenze software

Un aspetto critico da considerare è la differenza tra le licenze di U-utils e quelle delle GNU core utilities. Mentre le seconde seguono la GNU General Public License , U-utils è rilasciato sotto la MIT License, molto più permissiva. La GPL è progettata per garantire che ogni miglioramento del codice rimanga aperto e accessibile, proteggendo così la comunità.

Al contrario, la MIT License consente modifiche private senza necessità di rendere pubbliche le modifiche stesse. Questo tipo di flessibilità può avvantaggiare lo sviluppo, ma solleva interrogativi sulla direzione futura dei progetti open source. Ciò potrebbe portare a un incremento nell’adozione di codice non libero, riducendo il focus su principi di condivisione e accessibilità che storicamente hanno caratterizzato il software libero.

Le preoccupazioni riguardano anche il riconoscimento degli autori del codice originale. Una situazione simile si è verificata nel passato con sistemi operativi come MINIX, dimostrando come la mancanza di restrizioni sul riconoscimento possa portare a fraintendimenti nella comunità di sviluppo.

Le decisioni di Canonical sulla direzione futura di Ubuntu e sull’adozione di Rust rappresentano una sfida importante per l’ecosistema Linux. Il successo di queste iniziative potrebbe ridefinire il concetto di open source e il significato del termine GNU/Linux, segnando un’epoca di grandi cambiamenti nel mondo del software libero.