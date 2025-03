Ubisoft sorprende: Assassin's Creed Shadows sarà compatibile con Steam Deck al lancio

Ubisoft ha recentemente comunicato una notizia inaspettata per gli appassionati di videogiochi e per i possessori della console portatile Steam Deck. Dopo aver escluso solo qualche settimana fa la possibilità di compatibilità, adesso l’azienda ha confermato che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile su questa piattaforma fin dal suo lancio. Questa notizia solleva interrogativi riguardo alle motivazioni del cambiamento e alla qualità dell’esperienza di gioco.

Un cambiamento inaspettato

La rivelazione è giunta attraverso i canali ufficiali di Assassin's Creed su X, dove Ubisoft ha chiarito: "Siamo felici di comunicare che supporteremo Steam Deck al lancio e stiamo attualmente attendendo il livello di classificazione da Valve. Maggiori informazioni arriveranno presto". Questo annuncio è particolarmente sorprendente se si considera che, solo un mese fa, Ubisoft aveva categoricamente affermato che le specifiche tecniche del Steam Deck non soddisfacevano i requisiti minimi per garantire un’esperienza di gioco adeguata.

Questa apparente contraddizione ha destato molte domande tra i fan. Cosa ha spinto Ubisoft a rivedere la sua posizione? Il termine "ottimizzazione" è diventato centrale nelle speculazioni, suggerendo che il team di sviluppo potrebbe aver effettuato importanti aggiustamenti tecnici per permettere al titolo di girare su questa console portatile. Tuttavia, ci sono ancora molte incognite riguardo a come questa ottimizzazione influenzerà realmente l'esperienza di gioco.

Dubbi sull'esperienza di gioco

Mentre l'annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan, emergono preoccupazioni più che legittime sulla qualità dell’esperienza di gioco su Steam Deck. Storicamente, i titoli "Verificati" per la console portatile di Valve hanno spesso mostrato compromessi significativi. Prestazioni grafiche inferiori, movimenti a scatti e immagini poco chiare sono ricorrenti in questo tipo di titoli, creando un divario sostanziale rispetto all’esperienza su piattaforme più potenti.

Assassin's Creed Shadows è un gioco ambizioso dal punto di vista visivo, e le aspettative dei giocatori sono alte. La preoccupazione principale è se la versione per Steam Deck riuscirà a mantenere un livello di qualità sufficiente per offrire un'esperienza coinvolgente. Compromessi come una grafica sfocata o frame rate instabili potrebbero rovinare l’immersione che i giocatori si aspettano da un titolo di questo calibro.

Un riconoscimento del mercato delle console portatili

Nonostante le incertezze, la decisione di Ubisoft di supportare Steam Deck evidenzia un cambiamento di paradigma nel mercato videoludico. Le console portatili, fino a poco tempo fa considerate di nicchia, stanno rapidamente guadagnando terreno e diventando una parte importante della strategia complessiva delle aziende del settore. Il fatto che un grande sviluppatore come Ubisoft decida di adattarsi a questa nuova realtà suggerisce che ci possa essere un potenziale significativo da esplorare in termini di vendite e nuova utenza.

Mentre il debutto di Assassin's Creed Shadows su Steam Deck si avvicina, tanti rimangono in attesa di ulteriori dettagli, soprattutto riguardo alla qualità dell'esperienza di gioco. Sarà interessante vedere come il team di sviluppo risponderà alle sfide tecniche e se riuscirà a sorprendere positivamente i fan in un contesto di crescente interesse per le console portatili.