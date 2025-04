Twitch e X: Accordo per Strappare un’uscita da una Cause su Boicottaggio Pubblicitario

Il mondo della pubblicità e dei social media è in continua evoluzione, e le recenti notizie riguardanti Twitch e X stanno accendendo i riflettori su una questione legale che ha sorpreso molti. Infatti, Twitch ha concluso un accordo con X per liberarsi da una causa legata a un boicottaggio pubblicitario avvenuto in seguito all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk nell’ottobre 2022.

I dettagli dell’accordo tra Twitch e X

Nella documentazione presentata in tribunale lunedì, il team legale di X ha fornito pochi dettagli sull’intesa raggiunta con Twitch, ma ha affermato che “X e Twitch hanno stipulato un memorandum di intesa volto a risolvere la causa nei confronti di Twitch,” a patto che “alcune condizioni” vengano soddisfatte entro il 31 dicembre. Questo accordo è emerso in un contesto giuridico complesso, dove Twitch era stata inizialmente accusata di essere parte di un gruppo di aziende autonomamente boicottanti nei confronti della piattaforma di social media.

Elon Musk ha espresso la sua ferma intenzione di perseguire penalmente chiunque sia coinvolto nel boicottaggio pubblicitario. Sebbene Twitch fosse uno dei numerosi nomi menzionati nel suo tentativo di recuperare miliardi di dollari in entrate pubblicitarie perse, era assente dalla denuncia iniziale presentata da X. La piattaforma di streaming si è vista coinvolgere nel caso solo dopo un’emendamento della denuncia a novembre, quando X ha cercato di includere più inserzionisti, sollevando interrogativi sullo stato delle sue intercettazioni di pubblicità.

Le accuse non risposte di X nei confronti di Twitch

Nonostante le gravi accuse lanciate da X, Twitch non ha mai formalmente risposto alle contestazioni. Gli avvocati di X, in alcuni documenti, si sono espressi per conto di Twitch, lasciando intendere che non c’era stata una confutazione diretta delle accuse. Questo solleva interrogativi sul lungo termine sulle relazioni tra le aziende e sull’impatto che queste decisioni legali potrebbero avere sugli utenti e sugli inserzionisti della piattaforma.

X è attualmente in una battaglia legale non solo con Twitch, ma anche con la World Federation of Advertisers , che aveva stabilito degli standard di sicurezza per i brand. Tali standard erano in genere seguiti dalle aziende per evitare pubblicità che apparissero accanto a contenuti controversi. X ha accusato i boicottatori di seguire le direttive della WFA proprio per tenere lontano dalla sua piattaforma i propri annunci, nonostante ciò fosse potenzialmente dannoso per le loro aziende.

La situazione attuale e le prospettive future

Il documento depositato da X in tribunale anticipa che sia X che Twitch prevedono di presentare un rapporto sullo stato della causa o un avviso di archiviazione entro il 10 gennaio 2026. “Pertanto, X e Twitch—che non si è ancora presentata in questa causa, ma il cui avvocato ha autorizzato il sottoscritto a rappresentare che il proprio cliente supporta questa richiesta—chiedono a questa Corte di sospendere il caso nei confronti di Twitch solo in attesa di tale deposito,” si legge nel documento.

Ciò suggerisce una potenziale chiusura della controversia, anche se resta da vedere i dettagli delle condizioni che dovranno essere soddisfatte. La questione rimane comunque complessa, con Twitch che, per ora, non sembra essere stata identificata tra i più problematici boicotter, secondo le dichiarazioni di X. La situazione rimane in costante evoluzione, mentre tutti gli occhi sono puntati su come si svilupperà questa delicata vicenda legale nella mutualità degli interessi commerciali e dei diritti di pubblicità.