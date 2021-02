TweakBoxApp: Scarica il tutorial per dispositivi iOS

Sei stanco di quello che offre l’App store ufficiale di iOS? Sebbene abbia più di 2 milioni di app e giochi, molte sono simili e, a causa delle rigide politiche di Apple per l’ingresso delle applicazioni nello store, molte delle migliori semplicemente non vengono ammesse. Stiamo parlando di app di terze parti che hanno alcune modifiche che, in molti casi, rendono l’applicazione o il gioco migliore dell’originale. In passato potevi ottenere queste app solo eseguendo il jailbreak del tuo dispositivo, tuttavia non tutti volevano farlo, ed ora i jailbreak sono pochi e rari. Grazie a TweakBox, un App store non ufficiale, potrai ottenere gratuitamente tutte quelle applicazioni, giochi moddati ed altro ancora senza dover fare il jailbreak. Di seguito, tutto ciò che devi sapere a riguardo.

Come scaricare TweakBox:

Non troverai TweakBox nell’App store ufficiale, anche perché è un suo concorrente. Potrai scaricare il suo profilo di configurazione direttamente sul tuo iPhone o iPad tramite il browser Safari. Ecco come fare:

Apri il browser Safari, vai alla pagina di download ufficiale di TweakBox e clicca su uno dei link per il download del profilo di configurazione Seleziona Consenti nel messaggio di popup, si aprir una nuova pagina Clicca su Installa ed attendi che le Impostazioni si aprano automaticamente Seleziona Installa profilo e digita la password del tuo dispositivo, si aprirà una nuova pagina su Safari Clicca su TweakBox, quindi Installa. L’app impostazioni si aprirà per l’ultima volta Seleziona Installa > Avanti > Fine ed attendi Quando l’installazione del profilo di configurazione sarà ultimata con successo, l’icona di TweakBox comparirà sulla tua home page

Come risolvere l’errore dello Sviluppatore non attendibile:

Quando si fa clic per la prima volta sull’icona di TweakBox, è probabile che venga visualizzato un errore di Sviluppatore non attendibile. Ciò si verifica con la maggior parte delle app non ufficiali poiché Apple non riconosce lo sviluppatore. Prima di poter avviare l’app sarà dunque necessario correggere l’errore; sarà abbastanza semplice risolvere il problema con i passaggi elencati di seguito:

Prendi nota del nome dello sviluppatore dal messaggio di errore, quindi clicca su Annulla Ora apri le Impostazioni di iOS e vai nella sezione Generale Vai a Profili e Gestione dei dispositivi Individua e clicca sul nome dello sviluppatore Seleziona Autorizza e chiudi le Impostazioni TweakBox sarà ora pronto per l’uso

Tieni presente che potresti dover eseguire questa operazione anche con le app scaricate attraverso TweakBox.

Come usare TweakBox

TweakBox è semplicissimo da usare, proprio come l’App store ufficiale:

Seleziona l’icona dell’app per aprire lo store di TweakBox Vai alla barra dei menu e clicca su App Scegli una categoria (vedi sotto) Trova un’app o un gioco (sfoglia o usa la barra di ricerca per trovare un contenuto specifico) Clicca sull’applicazione selezionata e seleziona Installa Esegui le istruzioni a schermo per installare l’app L’operazione di installazione si sarà conclusa con successo quando l’icona dell’applicazione comparirà sulla tua schermata iniziale

Caratteristiche dell’app TweakBox

I contenuti di TweakBox sono gratuiti da scaricare ed utilizzare, non necessitano del jailbreak, e per semplicità gli sviluppatori gli hanno classificati e divisi nelle seguenti quattro categorie:

App dell’App Store : contenuto presente nell’App store iOS ufficiale offerto gratuitamente, comprese le app premium

: contenuto presente nell’App store iOS ufficiale offerto gratuitamente, comprese le app premium App esclusive : contenuti non ufficiali che non troverai nell’App store iOS: app per ritocchi, emulatori di giochi, app di streaming multimediale, registratori di schermo e molto altro

: contenuti non ufficiali che non troverai nell’App store iOS: app per ritocchi, emulatori di giochi, app di streaming multimediale, registratori di schermo e molto altro App ottimizzate : app stock ottimizzate con nuove funzionalità e caratteristiche

: app stock ottimizzate con nuove funzionalità e caratteristiche Giochi modificati: giochi popolari ufficiali che sono stati sbloccati con tutte le funzionalità in-app rese gratuite e con nuove funzionalità aggiunte

TweakBox è sicuro da usare?

Assolutamente. TweakBox è al 100% sicuro da usare ed i suoi amministratori sono tra i più attivi del settore. L’app è stata sottoposta a severi test durante e dopo lo sviluppo per garantirne la massima sicurezza. TweakBox viene monitorato quotidianamente per garantire che rimanga privo di malware, virus e qualsiasi altra cosa che potrebbe danneggiare i tuoi dati o il tuo dispositivo. Si tratta di un App store affidabile e stabile che occupa poco spazio e risorse nel tuo dispositivo e non compromette il funzionamento delle altre applicazioni o servizi in esecuzione.

Un altro motivo per cui TweakBox è così sicuro è che non è necessario eseguire il jailbreak. A differenza di Cydia, TweakBox può essere installato senza permessi speciali e senza bisogno di accesso al root, tuttavia questo significa anche che non offrirà lo stesso tipo di esperienza che potresti avere avuto con Cydia – in ogni caso le sue nuove funzionalità sono abbastanza per compensare ed è più sicuro da utilizzare.

Come utilizzare TweakBox per eseguire il jailbreak del tuo iPhone

Sebbene non sia necessario eseguire il jailbreak del tuo dispositivo per utilizzare TweakBox, è possibile utilizzarlo per eseguire un jailbreak. In effetti l’applicazione ti dà accesso al popolare jailbreak di Unc0ver, che è uno dei modi più sicuri per installare un jailbreak continuando, al contempo, a goderti tutto ciò che l’app ha da offrire. Ecco come farlo:

Scarica TweakBox tramite la guida sopra riportata Avvia TweakBox e digita Unc0ver nella barra di ricerca Clicca sul risultato e quindi seleziona Installa Esegui le indicazioni a schermo per installarlo e, una volta completato il processo, utilizzalo per il jailbreak del dispositivo

TweakBox è uno dei migliori programmi disponibili per l’installazione di app non ufficiali e ti offre un’esperienza completa. Inoltre, se sceglierai di utilizzare il jailbreak di Unc0ver, avrai accesso alla migliore esperienza utente possibile. Prova TweakBox oggi e vedi come te la cavi.