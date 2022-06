Tutti gli iPhone 14 con 6 GB di RAM? L’indiscrezione fa felici gli utenti

Tutti e quattro i modelli di iPhone 14 che verranno lanciati entro la fine dell’anno saranno dotati di 6 GB di RAM. E’ quanto riporta la società di ricerca taiwanese TrendForce, che precisa come i modelli iPhone 14 Pro saranno aggiornati a un tipo di RAM più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico noto come LPDDR5, mentre i modelli standard di iPhone 14 e iPhone 14 Max dovrebbero rimanere con LPDDR4X.

Se il rapporto si rivela accurato, a differenza di quanto avvenuto con gli iPhone 13 – la versione standard e quella mini avevano solo 4 GB di RAM – stavolta il colosso di Cupertino garantirà 6 GB di RAM su tutti e quattro i nuovi modelli.

Un report che si pone in linea con le informazioni condivise dall’analista Apple Ming-Chi Kuo, che ha anche affermato che tutti e quattro i modelli di iPhone 14 potranno contare su 6 GB di RAM e aveva anche anticipato che i modelli di iPhone 14 Pro sarebbero stati aggiornati a LPDDR5.

TrendForce suggerisce anche che i modelli di iPhone 14 Pro potrebbero avere 256 GB di spazio di archiviazione, rispetto ai 128 GB dei modelli di iPhone 13 Pro: tuttavia, leggendo il grafico si nota la dicitura TBD in riferimento alle capacità di archiviazione, pertanto queste informazioni sembrano essere meno certe.

Tra le caratteristiche che dovrebbero essere esclusive dei modelli di iPhone 14 Pro spiccano soprattutto un obiettivo della fotocamera posteriore da 48 megapixel e un chip A16. I modelli standard di iPhone 14 dovrebbero invece rimanere con il chip A15.

Come sanno bene i fan della Mela, quest’anno non è previsto nessun iPhone 14 mini. Apple ha infatti in programma di lanciare i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e i modelli iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici. I dispositivi saranno probabilmente annunciati al consueto evento di settembre organizzato dalla società del CEO Tim Cook, salvo interruzioni dovute alle note problematiche relative alla catena di approvvigionamento.

Fonte MacRumors