Tutti gli iPhone 15 avranno un sensore primario da 48 MP

Il primo grande evento dell’anno di Apple, ovvero la WWDC 2023, ha regalato grandi emozioni ai fan della Mela, che hanno potuto ammirare i tanti prodotti realizzati dall’azienda e anche le novità software. In tanti già non vedono l’ora che arrivi settembre, mese in cui è prevista la presentazione degli iPhone 15.

Stando alle indiscrezioni, l’iPhone 15 ‘standard’ si avvicinerà sempre di più al modello Pro, specialmente nel comparto foto, tanto che Sony (tra i principali fornitori di fotocamere per Apple) avrebbe problemi nel soddisfare le necessità di produzione. Colpa dell’aumento della domanda di pellicole con filtro colorato associato alla transizione dell’iPhone 15 di base e dell’iPhone 15 Plus a fotocamere di fascia alta. In effetti, stando a quanto riportato da ITHome, gli iPhone di nuova generazione saranno tutti dotati di sensori primari da 48 MP.

I modelli del 2022 hanno convinto gli utenti soprattutto grazie alla presenza della Dynamic Island e del sistema di fotocamere più avanzato su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. La buona notizia è che entrambe queste importanti novità saranno presenti anche negli iPhone 15 ‘non Pro’. Ma allora quale sarà la differenza tra gli iPhone 15 Pro e ‘non Pro’? Con ogni probabilità, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max garantiranno un livello di prestazioni più elevato, grazie al chip A17 che rimarrà esclusivo di questi due telefoni.

Dal punto di vista estetico, gli iPhone di fascia alta di Apple potrebbero anche essere dotati di un nuovo design dai bordi arrotondati, probabilmente traendo ispirazione dai nuovi MacBook di Apple. Inoltre, l’iPhone Pro e Pro Max di quest’anno potrebbero abbandonare il telaio in acciaio inossidabile a favore di uno in titanio più resistente. Infine, va ricordato che l’intera gamma di iPhone 15 adotterà la tecnologia USB-C, ponendo fine alla Lightning port della Mela.