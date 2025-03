Tutte le novità di Google al MWC 2025: live demo di Project Astra e lancio di Gemini

Durante il Mobile World Congress 2025 che si svolge a Barcellona, Google ha presentato alcune novità interessanti per il suo pubblico. Tra le iniziative più attese, la dimostrazione dal vivo di Project Astra, che ha attratto l'attenzione degli appassionati di tecnologia e aziende del settore. L'evento sta offrendo un'opportunità unica per provare le ultime innovazioni di Google, in particolare le funzionalità della nuova versione di Gemini, l'assistente potenziato per semplificare l’utilizzo dei dispositivi Android.

Le dimostrazioni dal vivo di Project Astra

In un’ottica di coinvolgimento attivo, Google ha invitato i partecipanti del MWC a testare in prima persona Project Astra sui loro smartphone. Questo progetto di ultima generazione mostra come l'intelligenza artificiale possa semplificare le operazioni quotidiane. Durante le dimostrazioni, i visitatori possono apprendere come Gemini Live sia in grado di affrontare argomenti complessi in diverse lingue, oltre a utilizzare la nuova funzione "Circle to Search" per tradurre testi da menu e altri contenuti. La società ha sottolineato l'importanza di queste innovazioni all'interno dell'ecosistema Android, presentando i vantaggi che i dispositivi partner sono in grado di offrire.

Gemini e il suo potenziale futuro

Google ha da tempo in programma di sostituire Google Assistant con Gemini, e il lancio di Project Astra sembra rafforzare questa intenzione. All'interno di una recente beta dell'app Google, è stato notato che l’attivazione vocale "Hey Google" potrebbe essere sostituita da "Hey Gemini", suggerendo un’evoluzione significativa nella nomenclatura e nelle funzionalità dell'assistente. Con le nuove capacità video e di condivisione dello schermo, Google sembra essere proiettata verso un futuro in cui Gemini diventa il punto centrale dell'interazione utente-dispositivo.

Le aspettative per Gemini Live e gli abbonati a Google One

La società ha annunciato che le funzionalità multi-modali di Gemini Live saranno disponibili per gli abbonati alla variante Gemini Advanced a partire dalla fine di marzo. Benché Google non abbia fornito una data precisa, i rumor indicano che potrebbe arrivare con il prossimo aggiornamento mensile delle applicazioni. Questa attesa crea un’atmosfera di entusiasmo, poiché gli utenti si preparano a scoprire le novità tramite i loro dispositivi Android.

Scopri l'area Google al MWC

Per coloro che si trovano al MWC, Google ha allestito uno spazio dedicato in Android Avenue, situato tra i Padiglioni 2 e 3. Qui, i visitatori possono testare direttamente le varie demo offerte e acquisire alcuni souvenir, come i pin in edizione speciale. Quest'area rappresenta un luogo d'incontro tra innovazione e esperienza utente, invitando gli appassionati a esplorare l'ecosistema Android e le nuove funzionalità presentate.

In un contesto dove le tecnologie evolvono rapidamente, il MWC 2025 non delude le aspettative, e Google sembra decidere di mantenere il passo.