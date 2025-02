TSMC e il futuro della produzione di chip negli Stati Uniti: le incertezze legate alla posizione di Trump

Nel contesto della competizione globale nel settore dei semiconduttori, TSMC ha progettato di costruire diverse fabbriche di chip negli Stati Uniti, con Apple come uno dei principali clienti. Grazie ai fondi forniti dal CHIPS Act, una legislazione bipartisan, gli USA puntano a una maggiore indipendenza produttiva dai fornitori cinesi e a creare nuovi posti di lavoro. Tuttavia, recenti dichiarazioni dell'ex presidente Donald Trump hanno sollevato interrogativi significativi sulla sostenibilità di questi progetti, ipotizzando un possibile ripensamento dei fondi stanziati.

"Made in America": la visione di Apple per i chip

Nei primi mesi del 2022, Apple ha presentato il suo progetto per la produzione di chip "Made in America", che è stato accolto come un traguardo importante nell'ambito del CHIPS Act. Questa iniziativa governativa ha come obiettivo primario quello di ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina per quanto riguarda le forniture avanzate di chip e di stimolare l'occupazione locale. La realizzazione delle fabbriche di TSMC in Arizona rappresenta una pietra miliare per questo piano, con una parte della produzione dedicata ai chip per i dispositivi più datati di Apple.

Recentemente, è emerso che le attività di produzione pilota sono già in corso nella prima delle fabbriche previste, con l'avvio della produzione di massa che sembra ora a portata di mano. Inoltre, una parte considerevole delle sovvenzioni sarà destinata all'implementazione della produzione di chip a processo di 2 nanometri, che dovrebbero essere operativi a partire dal 2028. Questi sviluppi avrebbero dovuto garantire un futuro promettente per la manifattura di semiconduttori entro i confini statunitensi.

Le dichiarazioni di Trump e l'incertezza sul CHIPS Act

Tuttavia, la recente presa di posizione di Donald Trump ha complicato notevolmente la situazione. Secondo il Financial Times, l'ex presidente ha espresso la sua intenzione di tassare i semiconduttori importati e di abolire il programma di incentivi che prevede il finanziamento da parte del governo federale della promessa di investimento di TSMC, pari a 65 miliardi di dollari, supportato da sovvenzioni di 6,6 miliardi.

Trump ha definito il CHIPS Act "ridicolo", criticando l'idea di elargire miliardi di dollari alle aziende estere. Ha suggerito che i produttori di chip non necessitano di fondi, ma di incentivi fiscali per operare negli Stati Uniti, affermando che l'effetto deterrente di un'eventuale tassazione elevata possa fungere da stimolo a investire nel paese. Queste affermazioni, se portate a compimento, potrebbero minare gravemente la fiducia di TSMC nella sicurezza dell'accordo stipulato con il governo statunitense.

Conseguenze per TSMC e per il mercato dei chip

Le dichiarazioni di Trump pongono TSMC di fronte a scelte cruciali. L'azienda, con sede a Taiwan, deve ora valutare come procedere in un contesto di incertezze politiche e di cambiamenti potenziali nelle politiche fiscali. Se il governo decidesse di revocare i fondi promessi, ciò potrebbe rendere insostenibili le sue ambizioni di espansione in Arizona. La fabbrica attuale, nonostante rappresenti un costo già sostenuto, potrebbe continuare a operare, ma le condizioni concordate in cambio delle sovvenzioni potrebbero necessitare di un aggiustamento.

L'industria dei semiconduttori negli Stati Uniti ha bisogno di stabilità e coerenza, fattori attualmente messi in discussione dalle recenti dichiarazioni politiche. TSMC potrebbe trovarsi a riconsiderare i suoi piani di investimento, riducendo l'entità delle sue promesse in risposta a un ambiente economico sempre più volubile. La situazione attuale evidenzia l'importanza di un sostegno governativo coerente e decisivo per garantire un futuro prospero nella produzione di chip all'interno del territorio statunitense.