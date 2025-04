TSMC annuncia l’arrivo dei chip A14 con tecnologia sotto i 2nm: una rivoluzione per l’AI

Nel panorama della tecnologia, TSMC, il principale produttore di chip per Apple, ha dichiarato che nel 2028 inizierà la produzione di chip attraverso un processo di manufacturing mai utilizzato prima, con una dimensione inferiore ai 2nm. Questa innovazione porterà allo sviluppo di chip da 1.4nm, aumentando significativamente le capacità dell’Intelligenza Artificiale .

L’innovazione del processo A14

Durante il recente North America Technology Symposium, TSMC ha presentato il suo nuovo processo logico A14, un passo avanti rispetto ai già sofisticati chip N2. Questa nuova generazione non si limita a migliorare le prestazioni di calcolo, ma mira a trasformare il settore dell’AI, garantendo una maggiore efficienza energetica e velocità operativa. Il passaggio a dimensioni così piccole non è solo un progresso tecnico, ma una vera e propria sfida alle attuali possibilità dell’elettronica.

Fino al 1997, la dimensione dei processi dei chip si riferiva realmente alla grandezza fisica dei transistor, misurati in nanometri. Da allora, però, le dimensioni utilizzate per il marketing hanno preso piede, suggerendo in modo più simbolico piuttosto che fisico la proposta dei nuovi chip. Ogni generazione si distingue per una dimensione inferiore rispetto alla precedente, e TSMC si è affermata nel corso degli anni come leader nella riduzione delle dimensioni dei processi.

La transizione da N a A: un cambiamento di nomenclatura

Un aspetto curioso riguarda il cambiamento nella nomenclatura dei processi. Con l’introduzione della produzione al di sotto dei 2nm, TSMC cambierà il prefisso dei chip da “N” a “A“. Pertanto, i chip da 1.4nm saranno etichettati come A14, creando una leggera confusione nel mercato, specialmente per gli utenti Apple che già conoscono un prodotto denominato A14. Questo rinominamento, come confermato dall’azienda, non solo evidenzia uno sviluppo tecnologico, ma porta anche con sé delle sfide nella comunicazione con i consumatori.

Impatti attesi sulla tecnologia AI

I chip A14 non si limiteranno a migliorare le prestazioni generali, ma offriranno miglioramenti sostanziali nella performance dell’AI. Rispetto ai precedenti N2, sui quali TSMC sta attualmente avviando la produzione in volume, il nuovo A14 garantirà un incremento della velocità del 15% mantenendo il consumo energetico, oppure una riduzione del 30% del consumo a parità di prestazioni. L’aumento della densità logica superiore al 20% suggerisce che gli smartphone e altri dispositivi elettronici potranno incorporare capacità AI sempre più sofisticate, rendendo i dispositivi più intelligenti e reattivi.

La partnership con Apple e le prospettive future

È importante sottolineare che, storicamente, TSMC ha una capacità produttiva limitata per i suoi processi più recenti. Nel corso degli anni, Apple ha spesso prenotato l’intera capacità di produzione per i propri chip, specialmente nei lanci di nuovi prodotti. Per il 2028, possiamo quindi aspettarci che gli iPhone beneficeranno per primi di queste nuove tecnologie, portando un ulteriore balzo in avanti nell’evoluzione della telefonia mobile.

Un futuro promettente si prospetta all’orizzonte, con TSMC che si erge a protagonista di una nuova era di chip, progettati non solo per andare incontro alle esigenze attuali, ma anche per anticipare quelle di domani.