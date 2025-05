Trump critica Apple: “Costruite iPhone in America, non in India”

Il presidente Donald Trump ha aperto una nuova polemica riguardo alla produzione degli iPhone, esprimendo il suo disappunto sulla scelta di Apple di trasferire parte della produzione in India. In un incontro con la stampa, Trump ha evidenziato l’importanza di riportare le produzioni negli Stati Uniti, sottolineando come la tariffa sui prodotti cinesi debba incentivare le aziende a riportare i posti di lavoro a casa. Le recenti dichiarazioni di Trump arrivano in un contesto in cui Apple sta cercando di diversificare la sua catena di approvvigionamento, riducendo la dipendenza dalla Cina.

La strategia di Apple verso l’India

Negli ultimi anni, Apple ha gradualmente spostato la produzione di iPhone in vari paesi, tra cui l’India, sfruttando politiche di investimento favorevoli. Secondo fonti recenti, l’azienda prevede di importare una crescente quantità di iPhone destinati al mercato statunitense dall’India, con l’obiettivo di limitare i dazi doganali imposti sui prodotti provenienti dalla Cina. La scelta di Apple di facilitare questa transizione si è intensificata negli ultimi mesi, poiché l’azienda cerca di adattarsi a un panorama commerciale in continua evoluzione, caratterizzato da sfide geopolitiche e tariffe elevate.

Attualmente, la strategia di Apple include la produzione in India per gran parte degli iPhone venduti nel trimestre di giugno. Questo approccio non solo consente all’azienda di risparmiare sui costi, ma rappresenta anche un passo significativo verso la diversificazione produttiva. Tuttavia, Trump ha manifestato la sua preoccupazione, sottolineando che gli Stati Uniti dovrebbero beneficiare di tali investimenti, piuttosto che assistendo a una migrazione di posti di lavoro verso l’India.

La posizione di Trump sulle politiche tariffarie

La posizione di Trump sulla questione delle tariffe e della produzione locale ha radici profonde nella sua amministrazione. Il presidente ha usato le politiche tariffarie come leva per incoraggiare le aziende americane a stabilire e mantenere la produzione negli Stati Uniti. Secondo Trump, queste tariffe servono a spingere le aziende come Apple a investire di più nel territorio nazionale invece di approfittare di costi di produzione più bassi in altri paesi.

Nonostante queste pressioni, Apple ha mostrato riluttanza a cambiare il proprio modello di produzione. Tim Cook, CEO di Apple, ha già indicato che le infrastrutture manifatturere nelle Stati Uniti non sono sufficienti a sostenere una produzione su larga scala di iPhone. Cook ha ribadito che la scarsità di talenti e competenze tecniche disponibili nel paese rappresenta un ostacolo significativo a questa trasformazione, descrivendo la situazione come impraticabile nel breve periodo.

Il dialogo tra Trump e Cook

In occasione dell’incontro, Trump ha precisato il suo dispiacere nei confronti di Cook, affermando: “Ho avuto un piccolo problema con Tim Cook ieri. Gli ho detto, amico mio, ti ho trattato molto bene. Sei venuto qui con 500 miliardi, ma ora sento che costruisci in India. Non vogliamo che tu costruisca in India.” Questo scambio mette in luce la frustrazione del presidente nei confronti delle recenti scelte di produzione di Apple e la continua pressione sul colosso tecnologico affinché riporta la produzione sul suolo americano.

La questione rimane aperta e complessa, con tutto il settore tecnologico che osserva da vicino come Apple risponderà alle richieste di un presidente che ha fatto della rinascita dell’industria americana uno dei suoi punti cardine. I prossimi sviluppi potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro della produzione tecnologica e il posizionamento di Apple nel mercato globale.