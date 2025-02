Trump attacca Apple: "Eliminate i programmi di diversità, equità e inclusione"

Il dibattito attorno ai programmi di diversità, equità e inclusione continua a infiammarsi e a suscitare polemiche, coinvolgendo direttamente nomi famosi come Donald Trump e l'azienda tecnologica Apple. Negli ultimi giorni, Trump ha esortato Apple a mettere fine a queste iniziative aziendali, considerandole non solo inadeguate, ma perfino dannose per il merito nelle assunzioni. Questo scambio di posizioni ha sollevato un acceso dibattito su quali siano le reali implicazioni di tali programmi all'interno delle aziende americane.

La posizione di Trump sui programmi DEI

Nella sua recente dichiarazione su un social network, Donald Trump ha espresso in modo chiaro la sua opposizione ai programmi DEI, chiedendo ad Apple di rimuovere queste regole. Secondo l'ex presidente, i programmi di diversità promuoverebbero una visione distorta delle assunzioni, che dovrebbe invece basarsi essenzialmente sul merito piuttosto che su criteri inclusivi. Trump ha affermato che Apple non dovrebbe solo apportare modifiche superficiali, ma che è necessario un abbandono totale di questa filosofia.

Questo commento arriva in un contesto di polemica, poiché alcuni azionisti conservatori hanno recentemente suggerito di smantellare i programmi DEI nel corso dell’assemblea del 25 febbraio 2025, un evento in cui Tim Cook, CEO di Apple, ha difeso l'importanza di tali iniziative. Cook ha specificato che l'azienda non utilizza pratiche di assunzione con quote, ma è comunque aperta a rivedere i propri piani.

La difesa di Apple e le politiche di diversità

Apple ha storicamente sostenuto l'importanza della diversità all'interno della propria workforce, promuovendo un ambiente inclusivo e rispettoso di diritti fondamentali. Tim Cook ha ribadito la volontà dell'azienda di mantenere una certa apertura verso il miglioramento e la modifica dei programmi DEI, lasciando intendere che il dialogo è sempre ben accetto.

La risposta di Apple è rappresentativa di una strategia a lungo termine che mira a costruire un'azienda che rifletta la diversità della società contemporanea. Nonostante ciò, diverse altre aziende, tra cui Meta, Amazon e Microsoft, hanno iniziato a ridurre o addirittura eliminare i loro programmi di inclusione, influenzate da attivisti conservatori e recenti sentenze della Corte Suprema sugli aspetti legali della diversità in azienda.

I recenti sviluppi e le strategie di investimento di Apple

Il momento della critica di Trump nei confronti di Apple è ulteriormente significativo: è stato lanciato il giorno seguente all'annuncio dell'azienda di investimenti straordinari nel territorio statunitense, pari a 500 miliardi di dollari e la creazione di oltre 20.000 posti di lavoro. Questi investimenti sono stati definiti come il più importante programma di spesa mai intrapreso dall'azienda, suggerendo che, secondo alcuni analisti, potrebbero essere anche una forma di appeasement nei confronti dell'ex presidente.

La coincidenza temporale ha avviato speculazioni sul fatto che le politiche di diversità e inclusione stiano diventando un tema centrale nello scontro politico ed economico agli alti livelli della corporate America, con aziende che si trovano in una difficile posizione, tra il dover rispondere alle pressioni sociali e quella di soddisfare gli investitori e i politici.

La polemica in atto attira l’attenzione su un tema che continuerà ad essere al centro dell'agenda pubblica, evidenziando come la questione delle assunzioni e della meritocrazia sia un tema delicato che tocca sia il tessuto sociale che quello economico del paese.