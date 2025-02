Tre nuovi smartphone Samsung A-series in arrivo: dettagli e prezzi diritti da Cile

La voce che circolava su nuovi smartphone della serie A di Samsung si fa sempre più concreta. Recentemente, il colosso sudcoreano ha ufficializzato sulla propria pagina di assistenza in Cile tre modelli di telefoni che non sono stati ancora lanciati sul mercato: il Samsung Galaxy A26 5G, il Samsung Galaxy A36 5G e il Samsung Galaxy A56 5G. Questa segnalazione suggerisce che il debutto di questi nuovi dispositivi sia imminente, con una possibile presentazione attesa già per il mese prossimo.

Dettagli sui tre modelli di Galaxy A

L'inserimento di questi quattro smartphone sul sito di assistenza, come riportato da SamMobile, conferma l’intenzione di Samsung di espandere la sua offerta nei segmenti economici dei telefoni. Le informazioni pubblicate includono i nomi di retail e i numeri di modello dei dispositivi: il Galaxy A26 5G , il Galaxy A36 5G e il Galaxy A56 5G .

Questi modelli, come annunciato, saranno disponibili anche in Cile. Il sito offre dettagli sui prezzi di riparazione per i dispositivi Galaxy, evidenziando che le informazioni per i nuovi smartphone A Series sono attualmente etichettate come "non disponibili", dato che devono ancora essere rilasciati.

Tempistiche di lancio e aspettative

La presenza di questi dispositivi nella lista di assistenza fa presupporre un lancio vicino: si prevede che i nuovi Galaxy saranno presentati entro i primi quindici giorni di marzo, seguendo la stessa tempistica delle edizioni precedenti. Nel frattempo, circolano voci su alcune specifiche tecniche del modello A56, il quale potrebbe utilizzare un chipset Samsung Exynos 1580 e una novità assoluta per la serie A, ovvero la ricarica cablata da 45W.

Poiché i dettagli ufficiali sulle specifiche rimangono riservati, si attende un annuncio più preciso: tuttavia, è uscito in anteprima il design che vedrà un alloggiamento per le fotocamere con un'architettura a unibody, simile a quella visualizzata nella serie Galaxy S25, Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6.

Possibilità di personalizzazione e colorazioni

Le informazioni filtrate lasciano intendere che il Galaxy A56 sarà proposto in diverse colorazioni, tra cui rosa, grigio e verde. Gli utenti potranno trovare anche il Galaxy A36 in verde, grigio e viola. Questi dettagli sul design e sulle tonalità di colore suggeriscono un'attenzione particolare ai gusti di un pubblico giovane e moderno, in cerca di dispositivi dalle caratteristiche interessanti e dai prezzi accessibili.

Con l’inserimento ufficiale di questi tre nuovi modelli nello spazio di assistenza, è solo questione di tempo prima che si rivelino altre funzionalità e specifiche. La comunità di appassionati e utenti è in attesa, pronta a scoprire quali altre sorprese Samsung ha in serbo per la sua gamma A.