Trasferimento dati in rete: nuove soluzioni per ottimizzare la velocità di trasferimento

La gestione del trasferimento di file pesanti all’interno di una rete locale è un aspetto cruciale per molte aziende oggi. Che si tratti di trasferire dati a server di backup o NAS, la scelta del giusto protocollo è fondamentale per garantire efficienza e sicurezza. Tra le varie soluzioni esistenti, Samba e SMB emergono per la loro flessibilità, anche se frequentemente vengono affiancati da opzioni più moderne e performanti.

Samba e SMB: le basi della condivisione di file

Samba è un software essenziale per la condivisione di file e stampanti tra diversi sistemi operativi, in particolare tra Linux e Windows, tramite il protocollo SMB . Originariamente sviluppato da IBM negli anni ’80, SMB è stato successivamente ampliato da Microsoft, diventando il protocollo principale per la condivisione di file su reti Windows. Sebbene SMB supporti connessioni di rete Multigigabit, le sue performance possono variare in base a diversi fattori, come la versione del protocollo e la configurazione della rete.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Negli ultimi anni, Microsoft ha continuamente migliorato prestazioni e sicurezza di SMB, introducendo innovazioni come la compressione dei dati per accelerare i trasferimenti di file pesanti. Gli amministratori IT ora possono trovare diverse strategie per ottimizzare SMB, specialmente in situazioni che richiedono carichi di lavoro intensivi. Tuttavia, nonostante le migliorie, SMB è spesso meno efficiente rispetto ad alternative progettate specificamente per una maggiore scalabilità e integrazione tra sistemi operativi e ambienti cloud.

Network File System : un’alternativa veloce e affidabile

Il Network File System, meglio conosciuto come NFS, rappresenta una valida alternativa a SMB. Sviluppato da Sun Microsystems negli anni ’80, NFS è largamente adottato in ambienti Unix e Linux dove facilita la condivisione di file tra sistemi diversi. Una delle qualità di NFS è data dal suo overhead ridotto, che spesso consente prestazioni superiori rispetto a SMB in specifici contesti operativi.

NFS è particolarmente indicato per operazioni che richiedono accessi contemporanei e frequenti ai file, permettendo una gestione efficiente delle risorse. A differenza di SMB, che può risultare più complesso a causa della sua capacità di gestire una vasta gamma di operazioni, NFS si distingue per la sua semplicità ed efficacia in ambienti Unix/Linux. Anche se esiste una versione di NFS per Windows, è fondamentale prestare attenzione alle vulnerabilità riscontrate in passato, assicurandosi di mantenere aggiornati i sistemi con le ultime patch di sicurezza.

NVMe over Fabrics: l’innovazione nei trasferimenti dati

L’introduzione di NVMe over Fabrics ha segnato un salto significativo rispetto ai protocolli di storage tradizionali come SMB e NFS. Grazie a un’architettura avanzata, NVMe-oF è in grado di sfruttare al massimo le prestazioni delle unità SSD PCIe NVMe, riducendo la latenza. Questo protocollo consente anche l’accesso remoto agli SSD NVMe, mantenendo elevate prestazioni.

Nel 2016, NVM Express ha pubblicato la prima specifica NVMe-oF, mirata ad estendere i vantaggi delle unità NVMe oltre i limiti fisici del bus PCIe. Una delle varianti più utilizzate di NVMe-oF è NVMe over TCP, che fa uso della rete TCP/IP per il trasferimento dei comandi NVMe. Questo approccio consente non solo di condurre operazioni locali, ma anche di trasferire file pesanti attraverso sistemi remoti, facilitando notevolmente l’implementazione data la scarsa necessità di hardware specializzato.

Prestazioni superiori con NVMe over TCP

NVMe over TCP si distingue per la sua capacità di raddoppiare le prestazioni di SMB, grazie alla sua architettura di gestione dei dati. Questo protocollo consente operazioni di I/O in parallelo, ottimizzando l’efficienza delle CPU multi-core e permettendo a più client di accedere contemporaneamente ai dati con prestazioni elevate. Non è necessario modificare le applicazioni esistenti all’interno dei server, rendendo il deployment semplice e diretto.

Tuttavia, per ottenere i massimi benefici, è consigliato utilizzare unità PCIe NVMe sia lato client che server. In caso contrario, si potrebbero riscontrare colli di bottiglia, specialmente quando si utilizzano dispositivi di memorizzazione non in grado di gestire i flussi di dati più rapidi. La seguente tabella mostra un confronto chiaro tra NVMe over TCP, SMB e NFS, evidenziando le differenze in termini di prestazioni e utilizzo delle risorse.

| Parametro | NVMe over TCP | SMB | NFS |

|———————-|—————|————|————|

| IOPS | 450K | 120K | 140K |

| Latenza media | 0.3 ms | 1.1 ms | 0.9 ms |

| Utilizzo CPU | 8% per 100K IOPS | 12% per 100K IOPS | 9% per 100K IOPS |

| Costo implementazione | Basso | Medio | Medio |

Come massimizzare le prestazioni di trasferimento con NVMe over TCP

Utilizzando NVMe, è possibile ottenere un’efficienza eccezionale nella gestione delle unità di storage su bus PCIe, mantenendo il protocollo su TCP. Ciò consente di gestire un numero notevole di code parallele. In scenari di trasferimento dati pesanti, NVMe over TCP si sta affermando come un standard, estremamente competitivo nelle reti Multigigabit.

Gli appassionati di tecnologia hanno già visto l’efficacia di questo protocollo in prove pratiche. Ad esempio, in un incontro dello scorso anno, è stata presentata una strategia che permetteva di clonare dischi rapidamente usando NVMe over TCP. Grazie all’uso di distribuzioni Linux live e comandi specifici, è possibile realizzare con successo copie rapide di sistemi operativi.

Configurazione e verifica delle prestazioni in NVMe over TCP

Il setup di NVMe over TCP richiede alcuni passaggi fondamentali, come la definizione dell’indirizzo IP e dell’unità NVMe da condividere. Una volta impostato il server, è possibile passare al client, dove l’installazione di nvme-cli è essenziale per il collegamento delle unità. La possibilità di verificare le prestazioni tramite strumenti come FIO permette agli utenti di monitorare l’efficienza delle operazioni di trasferimento dati.

Con Windows Server 2025, le attese per un supporto migliorato a NVMe over Fabrics indicano un futuro promettente per l’integrazione di queste tecnologie nei sistemi operativi Microsoft, ampliando ulteriormente le possibilità per le aziende di ottimizzare i loro flussi di lavoro di dati.