Tra qualche giorno stop a WhatsApp su questi telefoni Samsung

Con le festività natalizie sono arrivati anche molti sconti sui vari smartphone, compresi quelli di prima fascia. Molti utenti non si sono lasciati scappare l'occasione e hanno provveduto a comprare un nuovo telefono. Tuttavia, sono ancora in molti a convivere con uno smartphone piuttosto datato: basti pensare che sono ancora in circolazione telefoni Samsung vecchi di otto anni.

Per coloro che usano ancora questi vecchi telefoni e che allo stesso tempo sono anche utenti WhatsApp sono in arrivo brutte notizie. La famosissima piattaforma di messaggistica sta quasi certamente per mettere fine al supporto per un gruppo di vecchi telefoni dell'azienda sudcoreana.

La società di Seul potrebbe presto terminare il supporto per gli smartphone Android che funzionano con un sistema operativo precedente ad Android 5.0 (Lollipop). Tra questi device ci sono sette smartphone Samsung rilasciati nel 2011, 2012 e 2013, tra cui Galaxy S2, Galaxy S3 Mini, Galaxy Core e Galaxy Ace 2. Il supporto dovrebbe terminare anche per Samsung Galaxy Nucleo, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite e Samsung Galaxy XCover 2.

Tutti questi dispositivi sono stati aggiornati ad Android 4.x, che ha rappresentato il loro ultimo importante aggiornamento del sistema operativo Android. Pertanto, salvo improbabili cambiamenti, WhatsApp smetterà di funzionare su questi telefoni dopo il 31 dicembre 2022. Gli utenti che utilizzano uno di questi dispositivi e vogliono continuare a messaggiare con WhatsApp non possono fare altro che acquistare un telefono più recente con almeno Android 5.0: chiaramente il consiglio è quello di procedere all'acquisto di un telefono che esegue già Android 12 o Android 13.

Nell'elenco dei dispositivi che non supporteranno più WhatsApp sono compresi anche altri 42 smartphone, inclusi quelli di Apple, Archos, Grand, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Memoi, Sony e Wiko.