Il prossimo top di gamma di OnePlus si chiamerà OnePlus 9: probabile lancio già a marzo 2021

OnePlus 8T è l’ultimo top di gamma presentato dalla società con sede a Shenzhen, e le prime impressioni sembrano decisamente positive. Tuttavia, OnePlus è una di quelle aziende che si lancia subito su nuovi progetti, e non è certo un caso se proprio in queste ore sono aumentate a dismisura le voci che riguarda il prossimo telefono di punta dell’azienda cinese.

Tanto per cominciare non sembrano esserci dubbi sul nome, dato che OnePlus segue la numerazione progressiva. Il prodotto, infatti, si chiamerà OnePlus 9, e stando a quanto riportato dai colleghi di Android Central dovrebbe essere rilasciato prima del previsto. Quando? Per il famoso portale OnePlus starebbe pensando di lanciarlo ufficialmente già entro il mese di marzo del prossimo anno.

L’impressione iniziale era che l’azienda avesse intenzione di rilasciare OnePlus 9 intorno ad aprile, ma ora pare che il brand del CEO Pete Lau voglia anticipare i tempi. Probabilmente l’intenzione di OnePlus è quella di non arrivare in ritardo rispetto a Samsung, dato che sul web sono cominciate a circolare delle voci che vogliono il gigante sudcoreano pronto a lanciare in anticipo la prossima serie Galaxy S21.

Il lancio anticipato di OnePlus 9 darà a OnePlus l’opportunità di competere al meglio con la concorrenza, caratterizzata soprattutto da Samsung, Xiaomi e altri produttori di dispositivi Android che tendono a rilasciare telefoni in quel periodo. Tuttavia, al momento non c’è una data di rilascio ufficiale di OnePlus 9, pertanto restano solo indiscrezioni.

Per quanto riguarda le specifiche e le informazioni aggiuntive su OnePlus 9, le voci sono ancora scarse. Per ora, sappiamo che OnePlus 9 sembra essere in fase di sviluppo e il suo nome in codice è “Lemonade”. È anche ragionevole aspettarsi che il top di gamma sia alimentato dall’ancora non annunciato Snapdragon 875, che Qualcomm dovrebbe lanciare a dicembre 2020.

Fonte Phone Arena