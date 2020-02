TIM UNICA, il regalo per i clienti che hanno linea fissa e mobile: giga illimitati gratis

TIM ha appena lanciato un’iniziativa che fa già tremare la concorrenza. Si tratta di UNICA, che è dedicata a tutti i clienti dello storico operatore italiano che hanno già attivo un piano dati sia sul proprio smartphone che a livello di linea fissa.

TIM vuole premiare esattamente questa tipologia di clienti, regalando un quantitativo illimitato di GB di traffico dati. Inoltre, coloro che usufruiranno di UNICA non sono tenuti al pagamento di alcun costo di attivazione e nemmeno di rinnovo.

Ma come fare, quindi, per ottenere questa strepitosa promozione di TIM? Come detto, il requisito più importante è avere attive tariffe TIM sia con lo smartphone che a casa. Per quanto riguarda la linea fissa, UNICA richiede che i pagamenti abbiano la domiciliazione, con l’addebito degli importi delle ricariche automatiche per le linee mobili nella bolletta telefonica di casa, tramite TIM Ricarica Automatica.

Se vengono soddisfatti questi requisiti, il cliente può tranquillamente recarsi in uno dei negozi TIM per procedere all’attivazione di UNICA. In alternativa, la nuova iniziativa del colosso italiano può essere attivata anche chiamando il 187 o visitando la pagina dedicata proprio a TIM UNICA.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa promozione di TIM è che i GB illimitati possono essere utilizzati non solo sulla linea principale, ma anche su altre 5 linee mobili, per un totale di sei. Ma non è questo l’unico vantaggio che sta spingendo sempre più utenti ad interessarsi a questa promozione.

TIM UNICA, infatti, può essere ulteriormente arricchita. Con cosa? Ad esempio con TIM Vision, che tra non molto si doterà anche di un’opzione Netflix; oppure con altre opzioni, come ad esempio DAZN; infine, su TIM UNICA si possono aggiungere anche servizi di sicurezza per tutta la famiglia.