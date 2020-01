TIM lancia tre promozioni per la telefonia fissa: dettagli e prezzi

Questi primi giorni del nuovo anno hanno visto un’attività frenetica anche nel settore delle offerte telefoniche. I colossi come TIM, Wind, Vodafone, Tre e Iliad si stanno dando battaglia per cercare di accaparrarsi più clienti possibili mettendo a disposizione delle promo ricche di GB e altri dettagli interessanti.

Tuttavia, c’è anche chi non guarda solo alle offerte relative alla telefonia mobile. Stiamo parlando di TIM, che per questo mese di gennaio 2020 ha voluto lanciare anche tre proposte che fanno invece riferimento alla telefonia fissa. Si tratta di offerte davvero di grande rilievo: attivando una di queste tre offerte si può infatti disporre di chiamate illimitate senza costo di scatto alla risposta e anche di Fibra Ottica a velocità decisamente alta.

Inoltre, le tre offerte di TIM per la telefonia fissa includono anche servizi esclusivi: un esempio è TIMVision, che consente di vedere in streaming e senza pubblicità i film e le Serie TV preferite. Ma quali sono queste tre offerte di TIM? Scopriamole nel dettaglio.

La prima è la TIM Internet Casa, che è caratterizzata soprattutto dalla possibilità di effettuare chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza lo scatto alla risposta. Oltre al servizio di TIMVision Plus, a cui facevamo riferimento in precedenza, la TIM Internet Casa offre anche l’assistenza dedicata per la configurazione della rete domestica, per l’ottimizzazione dell’impianto telefonico e per eventuali consulenze informatiche. Il costo è di 22,90 euro al mese, con costo di attivazione incluso nel prezzo.

La TIM Super Fibra costa invece 29.90 euro al mese e include internet senza limiti, chiamate gratuite e illimitate in tutta Italia, senza lo scatto alla risposta, sia verso i fissi sia verso i mobili e il servizio TIMVision, senza costo di attivazione. Il prezzo è lo stesso della terza offerta di TIM, ovvero la TIM Casa Super ADSL, che include anch’essa le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili, internet illimitato, TIMVision e zero costi di attivazione.