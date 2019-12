TIM Seven Super Go, la nuova offerta “operator attack”: 50 GB per chi proviene da Wind

Quella di oggi è una giornata molto importante per TIM. La storica azienda italiana ha infatti comunicato il lancio di una nuova promozione che farà certamente felici gli utenti: si tratta della TIM Seven Super Go, che può essere attivata a partire da oggi, 27 dicembre 2019, in tutti i negozi TIM aderenti.

La TIM Seven Super Go è un’offerta “operator attack”, ovvero si rivolge a coloro che provengono da altri operatori. Ad esempio, per gli utenti che provengono da Wind il costo è di sole 7 euro al mese. Un prezzo davvero sensazionale, specie se si pensa che la TIM Seven Super Go mette a disposizione minuti illimitati che possono essere sfruttati per chiamare qualsiasi numero sul territorio nazionale e soprattutto un quantitativo davvero notevole di GB di traffico dati: attivando questa promo, infatti, gli utenti potranno usufruire di ben 50 giga di traffico per navigare su internet.

Al costo della prima mensilità bisogna però aggiungere le classiche 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile e altre 12 euro che servono invece per l’attivazione dell’offerta nei negozi TIM. Chiaramente, potranno attivare la Super Seven Go solo coloro che effettueranno la richiesta di portabilità del proprio numero (MNP) provenendo da Wind. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, sempre al prezzo di 7 euro mensili, salvo disdetta da parte del cliente.

Naturalmente non c’è solo la Super Seven Go ad animare questo fine anno di TIM. La celebre azienda italiana sta infatti proponendo anche altre offerte comprensive di ottimi “bundle” a prezzi molto convenienti. Una di queste è rivolta agli utenti che hanno più di 60 anni, e si chiama proprio “60+ Senza Limiti”: la promo consente di usufruire di chiamate illimitate e 4 GB di traffico dati. Pagando tramite addebito su carta o conto il canone mensile è di 12 euro.