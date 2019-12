TIM Party: un nuovo concorso TIM per vincere uno Xiaomi Mi Note 10

All’interno del programma TIM Party, Tim ha lanciato un nuovo concorso che dà la possibilità ai clienti dell’operatore telefonico di partecipare ad un’iniziativa che, durante il periodo natalizio, permette di ricevere in regalo uno Xiaomi Mi Note 10.

Con Tim Party vinci uno Xiaomi Mi Note 10

Come Wind anche Tim ha deciso di indire un concorso natalizio: ″Con TIM Party vinci Xiaomi Mi Note 10″ questo è lo slogan dell’iniziativa natalizia, che sarà valida dal 23 Dicembre 2019 fino al 6 Gennaio 2020, dedicata a tutti i clienti iscritti al programma Tim Party.

Per facilitare la partecipazione al concorso Tim ha suddiviso i clienti partecipanti in 4 differenti gruppi che godono di diverse possibilità di gioco. I quattro gruppi sono: i clienti Tim attivi da massimo 1 anno che hanno 1 possibilità di gioco, clienti attivi da 12 mesi fino a 5 anni hanno 2 possibilità di gioco, i clienti Tim attivi da oltre 5 anni usufruiscono di 3 possibilità di gioco ed, infine, quelli con un contratto di linea fissa e mobile godono di 5 possibilità di gioco.



Il gruppo in cui ogni cliente è inserito definisce le possibilità di gioco, vale a dire il numero di volte in cui un giocatore può partecipare al concorso. Il gioco è un instant-win: ogni giorno viene messo in palio uno Xiaomi Mi Note 10, del valore commerciale di 599,90€ ed è un software di estrazione casuale a scegliere il vincitore e a comunicare immediatamente l’eventuale vincita.

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita, possono partecipare al concorso Tim di Natale tutti i clienti privati maggiorenni alla data di partecipazione, invece non potranno partecipare i dipendenti del gestore e utenze intestate a professionisti.

Fonte mondomobileweb