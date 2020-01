TIM annuncia nuovi tagli di ricarica sul sito ufficiale: tutti i dettagli

I tagli di ricarica di TIM sono stati aggiornati dallo storico marchio italiano. Si tratta delle ricariche che possono essere acquistate sul sito ufficiale, e nell’annunciare la novità è stato anche specificato che viene rivolta a due tipologie ben precise di ricarica.

Si tratta della ricarica Standard, che consente all’utente di avere a disposizione un credito residuo che è pari alla cifra spesa per la ricarica, e della modalità Ricarica+, che prevede un credito più basso rispetto al prezzo pagato, con l’attivazione obbligatoria di una promozione.

Sul sito ufficiale di TIM è stato pubblicato l’elenco aggiornato dei tagli di ricarica. I tagli da 5, 10, 15, 20 e 25 euro sono stati eliminati, mentre sono presenti quelli da 4, 6, 12, 17, 22 e 50. Tabaccherie, edicole, bar e ricevitorie metteranno a disposizione del cliente solo ricariche da 4, 6, 12 e 50.

Ma quali sono i dettagli della tipologia Ricarica+? Questa modalità prevede diverse varianti. Quelle già annunciate sono Ricarica 5+ e Ricarica 10+, la prima al costo di 5 euro (minuti e Giga no limits per un giorno intero con 4 euro di credito incluso) e la seconda al costo di 10 euro, che prevede minuti e GB illimitati per 24 ore con 9 euro di credito incluso.

TIM ha voluto aggiungere tre nuovi tagli di ricarica, ovvero Ricarica 15+, Ricarica 20+ e Ricarica 30+. La prima ha un costo di 15 euro e consente di sfruttare minuti e GB illimitati per tre giorni con 13 euro di credito incluso; la seconda sempre GB e minuti illimitati per 72 ore con 18 euro di credito incluso; infine, la Ricarica 30+ include GB e minuti no limits per tre giorni con 28 euro di credito.

Una bella novità per gli utenti TIM, in un periodo non felicissimo per l’azienda italiana in seguito alla multa comminata dall’Antitrust per mancanza di informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte “personalizzate” di winback: l’azienda italiana dovrà sborsare un importo complessivo di 4,8 milioni di euro.