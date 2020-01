TIM, con la nuova opzione Star 20GB i giga dell’offerta Supreme diventano 70

Qualche mese fa TIM ha lanciato le SIM Card Limited Edition, ovvero delle edizioni limitate che hanno già preattivate delle offerte “operator attack”. Le SIM Card Limited Edition di TIM consentono agli utenti di ottenere due offerte, ovvero TIM Supreme Limited Edition e TIM Online Limited Edition, entrambe attivabili con portabilità del numero da operatori specifici.

Le caratteristiche di queste due offerte sono davvero molto interessanti. Per quanto riguarda la TIM Online Limited Edition, l’utente può disporre di minuti illimitati per chiamate tutti i numeri nazionali di rete fissa o mobile e 10 GB di traffico dati in 4G a 14,99 euro al mese se si proviene da Wind, Tre o Vodafone.

La TIM Supreme Limited Edition, invece, ha un “bundle” che include minuti illimitati da poter utilizzare per chiamare qualsiasi numero sul territorio nazionale e un quantitativo di ben 50 GB di traffico dati, allo strepitoso prezzo di 5,99 euro al mese per tutti coloro che provengono da Fastweb, Iliad e virtuali, fatta eccezione per Kena Mobile, ho. Mobile e LycaMobile.

La notizia è che da ieri, 27 gennaio 2020, TIM ha lanciato un’opzione aggiuntiva che va ad arricchire ancora di più la già ottima struttura della TIM Supreme. Si tratta della TIM Star 20GB, con un costo aggiuntivo di 2 euro al mese. Come diventa l’offerta di TIM con questa nuova opzione? A conti fatti, l’utente può quindi disporre sempre di minuti “no limits” per chiamare qualsiasi numero fisso e mobile sul territorio nazionale, ma soprattutto vede crescere notevolmente il quantitativo di GB – che passa da 50 a 70 – oltre ai servizi LoSai e ChiamaOra inclusi senza alcun costo aggiuntivo.

Con i due euro dell’opzione TIM Star 20GB, il costo complessivo diventa di 7,99 euro al mese. Il costo di attivazione non è uniforme, ma può variare a seconda del rivenditore.