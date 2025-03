TIM lancia la eSIM digitale per Galaxy S25, una nuova era per la configurazione delle schede

Nel panorama delle telecomunicazioni italiane, TIM si distingue ancora una volta introducendo la eSIM digitale per i nuovi terminali Galaxy S25. Con questa innovazione, l'attivazione della scheda avviene direttamente tramite una notifica sul telefono, eliminando così la necessità di utilizzare un QR Code tradizionale. Questa novità rappresenta un significativo passo avanti sia nel rendere più semplice la vita ai propri clienti, sia nel promuovere un approccio sempre più sostenibile alle tecnologie mobile.

Un sistema di attivazione semplice e immediato

TIM ha reso l'attivazione della eSIM digitale un processo considerevolmente più fluido. Gli utenti che acquistano i modelli Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, sia in negozio che online, potranno attivare la eSIM senza dover attendere l’arrivo di un codice via email. Grazie al nuovo sistema basato sullo standard tecnico GSMA eSIM Discovery, il codice eID della eSIM sarà immediatamente associato al numero telefonico dell'utente. In pratica, aprendo una notifica nell'interfaccia del proprio dispositivo, gli utenti possono completare la configurazione in pochi istanti. Questo sistema non solo snellisce la procedura, ma offre una maggiore comodità, rendendo l'esperienza utente molto più soddisfacente.

Il servizio è disponibile per tutti i nuovi clienti che attivano una linea mobile eSIM, ma anche per coloro che desiderano convertire una scheda SIM tradizionale in digitale. Questo approccio semplificato gestisce anche l’intento di TIM di contribuire alla sostenibilità ambientale, un tema sempre più rilevante nel settore tecnologico. Ma nonostante il debutto di questa nuova funzionalità, il sistema di attivazione tramite QR Code rimarrà in vigore per coloro che effettuano acquisti online o per dispositivi non ancora supportati dalla nuova tecnologia.

Offerte e nuovi modelli Galaxy S25

I nuovi modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra sono stati presentati a fine gennaio 2025, e attualmente sono disponibili alla vendita anche sulla piattaforma di Amazon. Alcuni di questi smartphone sono acquistabili con sconti considerevoli, che raggiungono anche i 450 € rispetto al prezzo di listino. Questa opportunità fa sì che i clienti TIM non solo possano approfittare di una tecnologia all’avanguardia, ma anche di vantaggi economici notevoli che incoraggiano l’acquisto.

Questa strategia commerciale non si limita solo ai vantaggi economici, poiché la presenza di TIM nella chiara comunicazione di prodotti e servizi tende a consolidare la propria posizione di mercato, rendendo la vita più semplice per gli utenti. In un contesto tecnologico in continua evoluzione, ogni passo verso una maggiore semplificazione delle procedure di attivazione e installazione rappresenta un’opportunità per trasformare l’esperienza utente.

La storia delle eSIM di TIM e il Mobile World Congress

Le eSIM di TIM sono state presentate al pubblico italiano nel novembre 2019, segnando una tappa importante nel cammino verso la digitalizzazione e la sostenibilità. Da quel momento in poi, TIM ha lavorato per migliorare sempre di più il servizio, cominciando ad integrare la tecnologia eSIM anche su altri dispositivi. Nonostante l’innovazione attuale, ci si aspetta che nel futuro l'azienda continui a implementare ulteriori aggiornamenti.

Attualmente, TIM è presente anche alla fiera di Barcellona, il Mobile World Congress 2025, dove Samsung ha colto l'occasione per presentare una nuova serie di smartphone, tra cui i Galaxy A56, A36 e A26. Questo evento di riferimento nel settore tecnologico rappresenta un’importante opportunità per le aziende di far conoscere i propri prodotti e le novità imminenti, creando così un forte collegamento con la propria clientela.

Per chi fosse interessato ad approfondire le funzioni e i vantaggi delle eSIM in generale, sono disponibili articoli dettagliati che esplorano come queste tecnologie funzionino su dispositivi Apple e Android, fornendo una visione chiara e informata di un settore in continua crescita.