TIM, Giga Illimitati 5G a 4,99 euro: c'è tempo fino all'8 gennaio

Anche in questi primi giorni del 2023 non mancano le offerte da parte dei vari gestori telefonici, che cercano di accaparrarsi sempre più clienti con promozioni caratterizzate molto spesso da un grande quantitativo di GB per navigare in internet.

Tra le varie compagnie telefoniche che stanno lanciando nuove e interessanti offerte non poteva di certo mancare TIM, che proprio nella giornata di ieri, giovedì 5 gennaio, ha dato il via ad una nuova campagna SMS riservata solo ad alcuni clienti selezionati. I fortunati che stanno ricevendo il messaggio da parte della compagnia italiana possono aggiungere GB illimitati in 5G alla loro offerta principale.

Si tratta proprio dell'opzione Giga Illimitati 5G che era stata resa disponibile già il 20 dicembre 2022, in occasione delle festività natalizie. Questa opzione aggiuntiva viene accolta con molta soddisfazione dagli utenti, dato che ha una caratteristica ulteriore rispetto alle altre: con Giga Illimitati 5G, infatti, non si ha soltanto accesso ai GB "no limits" ma si ottiene anche l'abilitazione alla rete di quinta generazione (che potrebbe comunque essere già presente con l'offerta attiva sulla propria linea, ndr).

Tuttavia, va tenuto conto che proprio perché si tratta di un'opzione aggiuntiva la sua cessazione è automatica in caso di disattivazione dell'offerta dati già attiva.

Come accennato, si tratta di un'offerta che TIM non destina a tutti, ma solo ad alcuni clienti selezionati: la compagnia italiana sta proponendo la Giga Illimitati 5G via sms. Nel messaggio inviato dal gestore telefonico viene chiaramente spiegato che l'offerta può essere attivata entro l'8 gennaio 2023, salvo ulteriori cambiamenti. Tutto ciò che devono fare gli utenti interessati all'opzione aggiuntiva è rispondere con il testo "Sì" al messaggio inviato da TIM. Entro un massimo di 48 ore dalla richiesta l'opzione aggiuntiva verrà attivata.

Con Giga Illimitati 5G è possibile avere a disposizione un quantitativo illimitato di GB, che potrà essere utilizzato anche in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Il prezzo di questa opzione aggiuntiva è di 4,99 euro al mese e non sono previsti costi ulteriori per l'attivazione.