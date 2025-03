TIM festeggia la Festa della Donna con una promozione esclusiva di 120 Giga

L'8 marzo rappresenta un giorno di celebrazione per le donne e TIM ha scelto di rendere omaggio a questa ricorrenza con una promozione dedicata ai suoi clienti mobile selezionati. La compagnia offre l'opzione xTe 120 Giga Week, che permette di accedere a un pacchetto di 120 Giga di traffico dati in 5G Ultra, il tutto al costo di soli 2,99 euro. Questa proposta non è solo un gesto simbolico ma anche un modo concreto per aiutare i clienti a rimanere connessi.

Dettagli della promozione xTe 120 Giga Week

L'offerta xTe 120 Giga Week include 120 Giga di dati utilizzabili sulla rete 5G Ultra di TIM. I dati saranno disponibili per sette giorni dall'attivazione della promozione. Una volta scaduto il periodo, l'opzione si disattiverà automaticamente, senza necessità di alcuna disdetta da parte dell'utente. Il costo di attivazione, un'unica tantum di 2,99 euro, sarà addebitato direttamente sul credito residuo della SIM. Non ci saranno costi aggiuntivi e non sarà necessario impostare alcun metodo di pagamento automatico come un IBAN o una carta di credito.

Per coloro che attiveranno l'offerta, i 120 Giga saranno accessibili non appena verrà ricevuto un SMS di conferma dell'attivazione o quando l'opzione comparirà nell'app MyTIM. È importante notare anche le limitazioni riguardo l'utilizzo in roaming nei paesi dell'Unione Europea, dove sarà applicato un limite di 4 Giga. Superato questo limite, la navigazione continuerà a un costo di 0,154 euro per MB.

Affinché la promozione sia attivabile, è necessario avere un credito residuo positivo. Inoltre, essendo un'aggiunta al piano dati già attivo, se il piano principale viene disattivato, anche l'offerta xTe 120 Giga Week terminerà automaticamente. Secondo le informazioni disponibili, la promozione sarà attivabile fino al 10 marzo 2025, salvo variazioni da parte di TIM. La descrizione ufficiale dell'offerta segna un chiaro messaggio di celebrazione della forza femminile.

Cos'è il 5G Ultra di TIM e come funziona

La promozione di TIM menziona la rete 5G Ultra, ma cosa significa concretamente? In che modo si distingue dal 5G tradizionale? TIM ha introdotto, a partire dal 9 giugno 2024, due profili distinti per la sua rete 5G: "5G" e "5G Ultra".

Il servizio 5G Ultra, incluso in alcune offerte, consente di raggiungere una velocità massima di 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, offrendo così priorità di accesso alla rete. In contrasto, il profilo base 5G, precedentemente disponibile solo per le offerte che consentivano la navigazione in 4G, ha una velocità massima limitata a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, senza la priorità di accesso.

Con l'attivazione della promozione xTe 120 Giga Week, i clienti che in genere hanno un'offerta 4G o il profilo base 5G potranno usufruire della massima velocità dell’Ultra, ma solo per i 120 Giga inclusi nella promozione.

In aggiunta, è fondamentale sottolineare che la rete 3G di TIM è stata completamente dismessa in Italia, con un processo che è iniziato il 13 giugno 2022 e si è concluso a metà ottobre dello stesso anno. Questo cambiamento segna un passaggio significativo verso l'adozione totale del 4G e del 5G, spingendo sempre di più gli utenti a rimanere aggiornati sulle nuove offerte e tecnologie disponibili.

Se sei uno dei fortunati a ricevere questa offerta, non esitare a verificare l'attivazione attraverso l'app MyTIM. La festa della donna può essere un'ottima occasione per restare connessi e approfittare di vantaggi esclusivi.