TikTok valorizza l’accessibilità: nuove funzioni per utenti con disabilità visive

TikTok si sta impegnando a migliorare l’esperienza per tutti gli utenti, introducendo recenti funzionalità che ottimizzano l’accessibilità per le persone con disabilità visive. La piattaforma, fortemente utilizzata dai contenuti video, ha riconosciuto l’importanza di rendere i suoi strumenti più inclusivi. Le novità promuovono una fruizione più semplice e confortevole per tutti, a partire dall’aggiunta di descrizioni testuali per le immagini.

Nuove funzioni di descrizione automatica per immagini

Dopo aver lanciato il supporto per il testo alternativo alle immagini statiche lo scorso aprile, TikTok sta testando una funzione innovativa che include descrizioni testuali generate automaticamente. Questo strumento, attivato dall’Intelligenza Artificiale, interviene quando i creatori non aggiungono manualmente il testo alternativo. L’obiettivo è garantire che ogni foto condivisa sulla piattaforma abbia almeno una descrizione, offrendo così un miglioramento significativo per coloro che utilizzano lettori di schermo.

Gli utenti, tuttavia, mantengono il controllo sulla personalizzazione delle descrizioni testuali. Potranno aggiungere il proprio testo alternativo sia al momento del caricamento delle immagini sia in un secondo momento, dopo la pubblicazione, consentendo di correggere eventuali errori o imprecisioni generate dall’AI. Anche se il testo alternativo creato automaticamente non sarà sempre perfetto, rappresenta comunque un passo avanti rispetto alla mancanza di descrizioni, offrendo una maggiore accessibilità al contenuto visivo.

Maggiore visibilità con il contrasto dei colori

Un’altra innovazione importante è l’introduzione di un’opzione per la regolazione del contrasto dei colori. Questa funzione consente di aumentare la visibilità del testo, delle icone e degli elementi dell’interfaccia utente, rendendo le informazioni e i controlli più chiari. Gli utenti con difficoltà visive o sensibilità al contrasto troveranno più semplice navigare sulla piattaforma grazie a queste modifiche.

In aggiunta, TikTok ha deciso di implementare una funzione che rende automaticamente il testo in grassetto in tutto l’app. Quando la piattaforma rileva che l’utente ha attivato il supporto al testo in grassetto sul proprio dispositivo, adotta automaticamente questa impostazione. Questo approccio mostra un’attenzione particolare verso le necessità visive degli utenti, garantendo che ogni loro preferenza sia rispettata.

Tutte le novità sono già disponibili

Le nuove funzionalità di accessibilità sono già attive e possono essere facilmente trovate all’interno della pagina dedicata alle impostazioni di accessibilità di TikTok. Gli utenti possono accedervi tramite il menu a tre linee nelle loro profile su dispositivi iOS e Android, oppure nella barra laterale sinistra per gli utenti desktop. Questo accesso semplificato alle nuove opzioni non solo aiuta le persone con disabilità visive, ma dimostra anche l’impegno di TikTok verso una community più inclusiva e attenta alle diverse esigenze dei suoi utenti.

Con questi aggiornamenti, la piattaforma continua ad affinare e migliorare la propria offerta, rendendo più agevole l’accesso ai contenuti per tutti, indipendentemente dalle loro esigenze visive. La tecnologia è un elemento fondamentale per costruire un mondo digitale in cui ciascuno possa essere facilmente compreso e competersi.