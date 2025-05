TikTok si allea con SoundCloud: ecco come salvare le canzoni in modo semplice e veloce

La popolarità di TikTok continua a crescere, e con essa anche le novità tecnologiche che migliorano l’esperienza degli utenti. Con un recente annuncio, la piattaforma di condivisione video ha svelato un nuovo accordo con SoundCloud, consentendo agli utenti di salvare direttamente i brani scoperti su TikTok. Questa funzionalità, già esistente per altri servizi di streaming musicale, si propone di semplificare il modo in cui gli utenti possono portare il loro amore per la musica al di fuori dell’app. Scopriamo insieme i dettagli di questa innovativa integrazione.

Una funzionalità utile per tutti gli appassionati di musica

Con l’aggiornamento, gli utenti di TikTok vedranno apparire un nuovo pulsante “aggiungi all’app musicale” quando cliccano su un brano presente in un video. Una volta selezionato, il brano verrà automaticamente salvato in una playlist personalizzata su SoundCloud o sull’app musicale predefinita dell’utente, a seconda delle preferenze. Questa novità è destinata a snellire un processo già comune tra i fruitori della piattaforma: la scoperta di nuova musica attraverso i video di TikTok.

Non è solo una questione di comodità per gli ascoltatori, ma rappresenta anche un’opportunità per gli artisti, in particolare per quelli indipendenti, che possono così espandere la loro fanbase al di là dei semplici ascoltatori su TikTok. Con l’integrazione con SoundCloud, di fatto, si apre un canale diretto che permette ai creatori di musica di raggiungere un pubblico più vasto e di promuovere le loro canzoni in modo più efficace.

TikTok: il trampolino di lancio per gli artisti emergenti

Negli ultimi cinque anni, TikTok si è affermato come uno dei leader nella promozione della musica pop, contribuendo in modo significativo alla crescita di artisti sia emergenti che affermati. Le strategie di marketing su TikTok sono diventate una norma tra i musicisti, i quali pianificano e lanciano campagne specifiche per attirare l’attenzione del pubblico sulla loro nuova musica.

Brani storici hanno trovato una nuova vita grazie ai video virali, riaccendendo l’interesse di ascoltatori che magari non conoscevano quelle canzoni. Ad esempio, anche una delle più grandi icone della musica contemporanea, Taylor Swift, ha dovuto affrontare le complessità legate alla presenza della sua musica su TikTok. Nei mesi scorsi, quando un accordo di licenza tra TikTok e Universal Music Group è scaduto, si è vissuta una situazione tesa, ma le sue canzoni sono riemerse rapidamente dalla piattaforma poco prima dell’annuncio pubblico di un nuovo contratto.

Numeri in crescita e prospettive future

Da quando TikTok ha introdotto la funzione di salvataggio dei brani, i numeri parlano chiaro: oltre un miliardo di canzoni sono state aggiunte alle playlist degli utenti. Questo successo è il segnale tangibile di quanto le persone stiano utilizzando la piattaforma per allargare le loro conoscenze musicali e scoprire nuovi artisti.

L’integrazione con SoundCloud, avviata a partire da oggi, è solo l’ultima di una serie di innovazioni che destinano TikTok a diventare un attore sempre più influente nel panorama musicale. Con queste misure, non solo si migliora l’esperienza dell’utente, ma si favorisce anche un ecosistema musicale più vivace e interattivo, capace di adattarsi alle abitudini e alle esigenze degli ascoltatori contemporanei.