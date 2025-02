TikTok negli Stati Uniti: le ultime novità sul divieto e il fondo sovrano proposto da Trump

Il dibattito su TikTok negli Stati Uniti continua a infiammarsi dopo il divieto imposto dalla Corte Suprema e la recente decisione del presidente Donald Trump. La questione ha portato a una proroga di 75 giorni per trovare una soluzione al futuro dell'app popolare tra i giovani. Il coinvolgimento di Trump in questa situazione è cruciale, soprattutto dopo l'emanazione di un ordine esecutivo che prevede la creazione di un fondo sovrano per poterlo acquistare.

L'ordine esecutivo e la creazione del fondo sovrano

Recentemente, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che ha come obiettivo la creazione di un fondo sovrano entro un anno. Tale fondo sarebbe utilizzato per l'acquisto di TikTok negli Stati Uniti, se le trattative dovessero andare a buon fine. Il documento firmato dal neopresidente ordina ai dipartimenti del Tesoro e del Commercio di elaborare un piano dettagliato entro 90 giorni, includendo strategie di investimento e raccomandazioni sui meccanismi di finanziamento. Tuttavia, la struttura e la fonte di finanziamento del fondo rimangono poco chiare.

Diversi analisti economici sottolineano che per avviare un progetto di questo tipo, il Congresso statunitense potrebbe dover autorizzare nuovi finanziamenti. In questo momento, infatti, non ci sono fondi disponibili destinati a questo proposito, rendendo incerte le tempistiche e i possibili sviluppi. La realizzazione e la gestione del fondo sovrano richiederanno anche un modello di governance specifico, la cui definizione non è stata ancora chiarita.

Le trattative per l'acquisizione di TikTok

Donald Trump ha dichiarato di essere in contatto con diversi gruppi di investitori interessati all'acquisto di TikTok. È stato specificato che una decisione definitiva sul futuro del social network potrebbe essere presa già a febbraio. Tuttavia, il presidente ha mantenuto delle riserve sull'andamento delle discussioni. "Faremo qualcosa, forse con TikTok, e forse no", ha affermato Trump, lasciando aperta la possibilità di opzioni diverse a seconda delle trattative.

Attualmente, TikTok conta circa 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, pertanto la sua acquisizione rappresenterebbe un'operazione strategica significativa sia per i potenziali acquirenti sia per il mercato dei social media in generale. L'idea di immettere l'app nel fondo sovrano potrebbe offrire una soluzione innovativa per disincentivare il divieto e mantenere la sua operatività negli USA.

Potenziali acquirenti e speculazioni

Sebbene ci siano ancora molte incognite riguardo al futuro di TikTok, circolano voci su possibili candidati per l'acquisto, tra cui aziende come Oracle e Microsoft. Le due compagnie sono state frequentemente menzionate come attori principali in questa operazione, insieme a Elon Musk, la cui eventuale partecipazione al processo rimane controversa.

In questo contesto, il ruolo di Trump come mediatore e facilitatore delle trattative diventa sempre più centrale. La sua affermazione che dovrà essere concluso "l'accordo giusto" è indicativa delle insicurezze che circondano le negoziazioni, e mette in evidenza come le dinamiche economiche e politiche siano interconnesse nel gestire questa situazione complessa.

La prossima scadenza di 90 giorni, richiesta dall'ordine esecutivo firmato dal presidente, potrebbe rivelarsi decisiva. La gestione delle trattative e le scelte strategiche avrà un impatto non solo sul futuro di TikTok, ma anche sulla durata delle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e le aziende tecnologiche internazionali.