TikTok lancia “Footnotes”: la nuova funzionalità per migliorare la community e combattere la disinformazione

TikTok, la popolare piattaforma di condivisione video, sta per introdurre una novità interessante: “Footnotes”. Questa nuova funzionalità si ispira al concetto di community notes, che ha trovato spazio su Twitter e si è diffuso su vari social network. L’obiettivo di Footnotes è chiaro: migliorare la moderazione dei contenuti attraverso un approccio partecipativo, consentendo agli utenti di arricchire le informazioni disponibili.

Cosa sono le “Footnotes” e come funzionano

Con le “Footnotes”, TikTok intende permettere agli utenti di contribuire attivamente al miglioramento della qualità delle informazioni circolanti sulla piattaforma. Gli utenti avranno la possibilità di aggiungere note rilevanti sui contenuti, offrendo così una maggiore contestualizzazione. La compagnia ha dichiarato che questo sistema sarà gestito tramite un meccanismo di valutazione che cerca il consenso tra opinioni differenti, simile a quello adottato da altre piattaforme.

In pratica, gli utenti potranno inserire le loro note e votare su quelle considerate utili. Solo le footnotes che raggiungono un livello di utilità approvato saranno visibili alla comunità, permettendo così a un pubblico più ampio di beneficiare delle informazioni aggiuntive. L’importanza di questo strumento sarà evidente man mano che il numero di note scritte e valutate aumenterà, portando a un sistema sempre più intelligente ed efficace nella gestione dei contenuti.

Requisiti per diventare contributori di Footnotes

A partire da oggi, gli utenti statunitensi possono candidarsi per diventare contributori di Footnotes, a condizione di soddisfare alcuni criteri. È necessario avere un profilo TikTok attivo da almeno sei mesi, aver compiuto 18 anni e non aver violato le linee guida della comunità negli ultimi sei mesi. TikTok si è impegnata a notificare anche quegli utenti che già soddisfano questi requisiti, rendendo il processo il più trasparente possibile.

Questa iniziativa mira a coinvolgere direttamente la comunità, dando agli utenti la possibilità di partecipare attivamente nella lotta contro la disinformazione e garantire che le informazioni disponibili sulla piattaforma siano il più accurate possibile.

Il contesto della moderazione dei contenuti nei social media

Il lancio di Footnotes avviene in un periodo in cui i social media stanno cercando di affrontare in modo più efficace la disinformazione. Dopo il debutto di sistemi simili come Birdwatch su Twitter nel 2021, TikTok segue un trend che sta guadagnando popolarità tra le piattaforme. Negli ultimi mesi, la comunità ha visto l’implementazione di strumenti di crowd sourcing su YouTube e Meta, comprendendo Facebook, Instagram e Threads.

Negli scorsi mesi, TikTok ha anche effettuato dei licenziamenti nel suo team di fiducia e sicurezza, ma secondo quanto dichiarato, Footnotes rafforzerà ulteriormente le già esistenti misure di integrità della piattaforma. La nuova funzionalità sarà testata nelle prossime settimane, in particolare per quanto riguarda i video brevi, e TikTok prevede di ampliare l’accesso ai collaboratori nel corso dei prossimi mesi.