TikTok introduce meditazione guidata per gli adolescenti dopo le 22: nuove funzionalità per il benessere

TikTok continua a evolversi, cercando di rispondere alle crescenti preoccupazioni riguardo al benessere dei giovani utenti. Recentemente, la piattaforma ha annunciato l’inserimento di meditazioni guidate nei feed degli utenti adolescenti a partire dalle 22. Questa novità fa parte di un’iniziativa più ampia volta a promuovere un uso più sano dell’app, specialmente durante le ore notturne.

La nuova funzionalità di meditazione guidata

Dopo aver testato per un po’ una funzione di “rilassamento” che riproduce solo musica calmante, TikTok ha deciso di ampliare il suo intervento, offrendo meditazioni guidate per tutti gli utenti al di sotto dei 18 anni. Inizialmente, la funzione di rilassamento era limitata solo ai giovanissimi sotto i 16 anni, ma ora tutti gli adolescenti possono beneficiare di questo supporto al benessere. Non solo, la funzionalità sarà accessibile anche agli adulti, che potranno attivarla tramite le impostazioni di “Ore di sonno”.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Efficacia delle meditazioni nei test

Durante il periodo di test della meditazione, TikTok ha registrato risultati promettenti: ben il 98% degli utenti al di sotto dei 16 anni ha scelto di mantenere attiva la funzionalità dopo il primo utilizzo. Questo dato evidenzia l’interesse dei giovani verso pratiche di rilassamento e meditazione, suggerendo un bisogno di pause salutari rispetto all’uso prolungato dell’app. I teenager potranno selezionare di ignorare il primo promemoria delle 22, ma in seguito l’app presenterà un avviso a schermo intero che sarà più difficile da chiudere.

Le sfide e i vincoli di TikTok

TikTok si trova ad affrontare un’altra sfida, poiché deve cedere le proprie operazioni statunitensi entro il 19 giugno per evitare un divieto, ma nonostante ciò, continua a mettere in atto misure per migliorare la sicurezza e il benessere degli utenti. Nel mese di marzo, la piattaforma ha introdotto uno strumento chiamato “Tempo di pausa” che consente ai genitori o ai tutori di limitare l’accesso dell’adolescente all’app in determinati momenti della giornata. Questa funzionalità si inserisce nell’ambito di un’attenzione crescente verso la salute mentale e il benessere, cercando di armonizzare l’utilizzo della tecnologia con stili di vita più equilibrati.

In questo contesto, TikTok si dimostra proattiva, cercando di rispondere alle preoccupazioni legate all’uso eccessivo dei social media tra i giovani, promuovendo attività che favoriscono il rilassamento e il recupero del sonno. Con queste novità, il social network spera di costruire un’immagine più responsabile e attenta alle necessità della propria utenza giovanile.