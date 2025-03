TikTok e il trend rischioso dei debiti: il nuovo avviso di Klarna

Negli ultimi tempi, un fenomeno inquietante ha preso piede su TikTok, dove molti utenti mostrano i propri debiti relativi agli acquisti dilazionati su app come Klarna. Le conseguenze di questo comportamento possono rivelarsi gravi, e ora la stessa piattaforma ha iniziato a mettere in guardia i propri utenti riguardo ai pericoli associati al non pagamento. I recenti avvisi hanno creato attenzione intorno a un comportamento che, sebbene superficiale e divertente, nasconde insidie significative.

Il trend dei debiti su TikTok

Becky Bloomwood, protagonista del libro I love shopping, trovava un modo per nascondere i suoi debiti, celandoli metaforicamente sotto il materasso. Al contrario, oggi su TikTok, non si tratta più di nascondere i debiti, ma di ostentarli. L’hashtag «Io che faccio di tutto tranne pagare a Klarna quello che devo» ha preso piede tra i giovani, molti dei quali mostrano i propri acquisti, dalle vacanze allo shopping sfrenato, senza il pensiero dei pagamenti da effettuare.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Klarna, Paypal e Scalapay sono app che consentono di spalmare i pagamenti in rate, rendendo più agevole l’acquisto di beni anche a piccoli prezzi. Il punto di svolta è che gli utenti possono decidere di pagare subito, fra un mese oppure in particolare modalità di rateizzazione, senza la necessità di presentare garanzie o documentazione riguardante il reddito. In questo contesto, il trend social non propone solo la possibilità di accedere a beni, ma incoraggia anche a non rispettare i pagamenti.

Nella realtà, i debiti non scompaiono e non pagare porta a conseguenze reali e gravi. Ignorare gli obblighi finanziari su queste piattaforme comporta l’invio di segnalazioni alle agenzie di credito, creando un circolo vizioso difficile da fermare.

Le conseguenze del non pagamento

TikTok ha anticipato le problematiche legate a questa insidiosa moda, avvisando gli utenti delle ripercussioni di quando non si onorano i debiti contratti su Klarna. Già quando si ricerca su TikTok frasi come «non pagare Klarna», appare un avviso comprensivo di punti chiave sulle conseguenze legate al mancato pagamento. Tra le ripercussioni più immediate c’è la perdita dell’accesso a future opzioni di pagamento da parte di Klarna.

Se un utente ha in sospeso dei pagamenti, non potrà più utilizzare l’app fino a quando il debito non sarà saldato. Questo rappresenta un’importante limitazione, costringendo a un brusco stop alle spese. Inoltre, Klarna applica una commissione per ogni pagamento tardivo. Qualora i solleciti non sortissero effetto, il debito viene trasferito alle agenzie di recupero crediti. Le segnalazioni all’agenzia di recupero possono pregiudicare le opportunità future di ottenere prestiti, mutui o carte di credito.

La posizione di Klarna

Luigi Traldi, responsabile per il Sud Europa di Klarna, ha espresso posizioni chiare riguardo a questo trend social. Ha evidenziato come i video che incoraggiano il mancato pagamento non riflettano il funzionamento reale della piattaforma, il cui modello è impostato per favorire pratiche responsabili in ambito finanziario. “Una volta che un cliente manca il pagamento, l’accesso ai servizi viene immediatamente limitato, per evitare l’accumulo di debiti eccessivi.”

Inoltre, Klarna effettua controlli rigorosi sull’affidabilità creditizia degli utenti, concedendo linee di credito solo a chi ne soddisfa i criteri. È importante notare che oltre il 99% dei prestiti concessi da Klarna vengono rimborsati in modo puntuale, suggerendo che, sebbene ci sia una ristretta fascia di utenti in difficoltà, la maggior parte dei consumatori utilizza i servizi in modo responsabile.

È sicuro utilizzare app per pagare a rate?

L’uso delle applicazioni per dilazionare i pagamenti, come Klarna, è comune in relazione alle spese consistenti, come quelle immobiliari o automobilistiche. Tuttavia, il loro uso si sta diffondendo tra i giovani anche per acquisti più modesti, come capi d’abbigliamento o accessori. Questa pratica, nota in termini tecnici come buy now, pay later, merita un’attenzione particolare.

È fondamentale che i consumatori valutino sempre la propria capacità di pagamento prima di optare per una dilazione. Seppur possa apparire comodo, si sta semplicemente posticipando un’impegno finanziario. Le spese potrebbero quindi risultare più onerose nel lungo periodo. Secondo indicazioni della Banca d’Italia, c’è il rischio concreto di accumulare debiti su più fronti, portando a difficoltà nel rientro finanziario. A tal proposito, si raccomanda di controllare attentamente le condizioni contrattuali dell’applicazione, poiché il buy now, pay later risulta privo di costi solo se le rate vengono saldate puntualmente; altrimenti, il peso dei debiti può crescere in modo significativo.