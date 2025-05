TikTok accusata dalla Commissione Europea per violazione delle norme sul contenuto online

La piattaforma di social media TikTok si trova al centro di un’altra controversia, questa volta per presunte violazioni delle normative europee sui contenuti online. Questo è il secondo procedimento formale avviato dalla Commissione Europea a partire da novembre del 2024. Le problematiche sollevate riguardano la mancata pubblicazione di un elenco di pubblicità presente nell’app, un requisito fondamentale stabilito dal Digital Service Act . Questo inventario è essenziale per aiutare gli utenti a riconoscere eventuali pubblicità ingannevoli.

Violazioni del Digital Service Act

Secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea, TikTok non ha ottemperato agli obblighi previsti dal DSA, che impongono la pubblicazione di un registro di tutte le pubblicità visibili all’interno dell’app. La creazione di una tale lista non serve solo a garantire la trasparenza dei contenuti pubblicitari, bensì permette agli utenti di individuare più facilmente annunci truffaldini. Quest’assenza di conformità solleva non poche preoccupazioni, non solo riguardo alla sicurezza degli utenti, ma anche sulla credibilità e l’integrità della piattaforma stessa.

Oltre a questo, la Commissione ha evidenziato che TikTok non fornisce informazioni sufficienti riguardo al target delle pubblicità e alla loro fonte di finanziamento. Questa mancanza di trasparenza alimenta il rischio di manipolazione delle informazioni e di esposizione degli utenti a annunci potenzialmente dannosi.

Conseguenze per ByteDance

Il proprietario di TikTok, ByteDance, potrebbe affrontare sanzioni significative, fino al 6% del fatturato globale dell’app per l’anno in corso. Questa penale non include eventuali ulteriori pagamenti punitivi che la Commissione potrebbe richiedere. In aggiunta alle sanzioni economiche, TikTok potrebbe trovarsi sottoposta a una sorveglianza più attenta, volta a garantire che l’app rispetti le normative previste dal Digital Service Act.

È opportuno sottolineare che TikTok ha la possibilità di esaminare le conclusioni della Commissione e di rispondere prima che vengano intraprese ulteriori azioni. Questo passaggio è cruciale, poiché permette all’azienda di presentare eventuali giustificazioni o correttivi prima che si arrivi a decisioni finali.

Precedenti indagini e la sicurezza degli utenti

Questa non è la prima volta che TikTok si trova di fronte a un procedimento formale da parte della Commissione Europea. Già lo scorso anno, era stata aperta un’inchiesta per accertare se la piattaforma avesse valutato adeguatamente i rischi sistemici legati all’integrità delle elezioni durante le elezioni presidenziali in Romania. La questione della sicurezza degli utenti e della corretta gestione dei contenuti pubblicitari è sempre più centrale nel dibattito pubblico, soprattutto alla luce della crescente influenza delle piattaforme social nelle dinamiche politiche.

Negli Stati Uniti, TikTok non affronta accuse simili, ma è comunque fondamentale che gli utenti rimangano vigili di fronte a possibili truffe e pubblicità ingannevoli sulla piattaforma. Se si notano contenuti sospetti, è consigliabile segnalarli immediatamente. Gli utenti possono farlo semplicemente cliccando sul pulsante “Condividi” dell’app e selezionando “Segnala”, da una lista di opzioni incluso “Frode e truffe”.

Risposte di TikTok e della Commissione

Al momento, i rappresentanti di TikTok e della Commissione Europea non hanno fornito un’immediata risposta alle richieste di commento riguardo a queste accuse. La situazione attuale pone interrogativi non solo sulla responsabilità di TikTok nella gestione dei contenuti, ma anche su come le autorità europee intendano affrontare problematiche simili in futuro. Mentre l’inchiesta continua, tutti gli occhi sono puntati sullo sviluppo di questa vicenda e sulle eventuali misure che verranno adottate per tutelare gli utenti e garantire un ambiente digitale più sicuro.