Thunderbird lancia servizi premium per sfidare Gmail e altri fornitori

Nel panorama delle applicazioni di posta elettronica, Thunderbird sta cercando di ritagliarsi un ruolo di protagonista. I suoi sviluppatori hanno annunciato l’intenzione di lanciare una serie di servizi a pagamento, che includeranno indirizzi email con dominio @thundermail.com, strumenti di condivisione file, un calendario per la pianificazione degli appuntamenti e funzionalità di assistenza basate sull’intelligenza artificiale. Per coloro che desiderano essere tra i primi ad avere accesso a queste novità, è possibile iscriversi a una lista d’attesa per la beta, disponibile su thundermail.com, che offrirà anche un’opzione per indirizzi @tb.pro.

Annuncio e dettagli dei nuovi servizi

La notizia è stata diffusa da Ryan Sipes, direttore generale di Thunderbird, mediante un post nel gruppo di discussione dedicato alla pianificazione del progetto, pubblicato lo scorso venerdì. Sebbene l’idea sembri promettente, Sipes ha avvertito che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, senza dettagli definitivi su livelli di servizio e prezzi. Tuttavia, ha confermato che saranno disponibili sia tier gratuiti che tier a pagamento, con l’obiettivo di creare un ecosistema alternativo, completamente open source e rispettoso della libertà degli utenti.

Le velleità di Thunderbird non sono recenti: il client di posta elettronica, lanciato nel 2003, è nato come parte della stessa famiglia di prodotti di Mozilla, sviluppando, nel tempo, un’utenza fedele. Nonostante la crescente popolarità di Gmail e altri servizi web, Thunderbird ha mantenuto la sua identità e comunità, con un buon numero di utenti abituali.

Evoluzione e nuova direzione di Thunderbird

Nel 2012, Mozilla ha cessato lo sviluppo del client Thunderbird, trasferendolo a un gruppo comunitario. Tuttavia, nel 2020, con un rinnovato interesse e finanziamenti ricevuti, lo sviluppo è stato ripreso dalla MZLA Technology Corporation, una controllata della Mozilla Foundation. Questa transizione ha portato a un’input di modernizzazione per il codice e lo sviluppo di versioni destinate ai dispositivi mobili, rinfrescando l’immagine di Thunderbird e rilanciando il suo potenziale.

In questo contesto, l’introduzione dei servizi Premium, come Thundermail, si presenta come un passo importante ma tardivo. A differenza di Gmail e Outlook, Thunderbird non ha mai offerto un servizio di mailing abbinato al suo client, un aspetto su cui Sipes ha espresso rammarico, dichiarando che questi servizi avrebbero dovuto essere parte integrante dell’ecosistema più di dieci anni fa, ma che sia sempre meglio tardi che mai.

Concorrenza e opportunità nel mercato della posta elettronica

L’entrata di Thunderbird in questo ambito non sarà priva di sfide. Si troverà a competere non solo con i giganti Gmail e Outlook, ma anche con alternative popolari come ProtonMail e FastMail, entrambi noti per la loro attenzione alla privacy. In un periodo in cui la sfiducia nei confronti delle grandi aziende tecnologiche sta crescendo, e le preoccupazioni sulla privacy degli utenti sono sempre più sentite, la penetrazione di Thunderbird nel mercato degli indirizzi email a pagamento potrebbe rappresentare un’importante opportunità per gli utenti in cerca di alternative.

Con la direzione intrapresa, Thunderbird punta a rivitalizzare il suo posizionamento, avvicinandosi a un’utenza che è sempre più consapevole delle proprie scelte e necessita di soluzioni che rispettino la privacy e l’open source. La scommessa è quindi non solo sulla funzionalità dei nuovi servizi, ma anche sull’immagine di un software che ha una lunga storia alle spalle, votato alla libertà degli utenti.