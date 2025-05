Threads introduce una nuova funzione di trasparenza e annuncia video pubblicitari

Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti, Threads, la piattaforma di social media di proprietà di Meta, sta lanciando una funzione di trasparenza che permette agli utenti di vedere come i loro account vengono sanzionati per violazioni delle regole della piattaforma. Inoltre, sono in arrivo anche annunci video all’interno del feed degli utenti.

Dashboard di stato dell’account

La nuova dashboard di stato dell’account rappresenta un’importante innovazione per gli utenti di Threads. Simile a funzioni già presenti su Instagram e Facebook, la dashboard offre informazioni chiare riguardo al contenuto pubblicato che è stato rimosso o ridotto nel feed. Inoltre, questa funzionalità rivela anche quali post non possono essere raccomandati ad altri utenti a causa di violazioni delle linee guida della comunità di Threads.

Gli utenti possono scoprire se sono stati esclusi dall’utilizzo di determinate funzionalità della piattaforma e, nel caso di penalizzazioni che ritengono ingiuste, la dashboard offre la possibilità di presentare un ricorso. L’introduzione di questo strumento mira non solo a fornire maggiore chiarezza sugli eventi legati all’account, ma anche a facilitare la possibilità di evitare future penalizzazioni e ripristinare contenuti o funzioni che sono state erroneamente ristrette. Attualmente, la dashboard è in fase di rilascio per gli utenti di Threads e può essere facilmente accessibile dalla sezione “account” nel menu delle impostazioni.

Espansione della monetizzazione con annunci video

Oltre alla nuova funzione di trasparenza, Threads sta intensificando i propri sforzi di monetizzazione. Durante l’evento IAB NewFronts, Meta ha annunciato che a breve inizierà a testare annunci video sulla piattaforma. Gli inserzionisti potranno provare un “minimo numero” di video in formato 19:9 o 1:1, i quali saranno visualizzati nel feed degli utenti tra contenuti organici. Questa iniziativa segue la prima introduzione della pubblicità sulla piattaforma avvenuta lo scorso gennaio, seguita da un’espansione globale il mese scorso.

L’espansione pubblicitaria di Meta avrà ripercussioni anche su Facebook e Instagram. Un nuovo “progetto per video brevi” prevede la visualizzazione di annunci accanto a video popolari di Reels, sfruttando l’interesse degli utenti, mentre nuovi formati di annunci per partnership con marchi saranno presto disponibili sia su Facebook che su Instagram, inclusi eventi in diretta su Facebook.

Implicazioni per gli utenti e il futuro della piattaforma

Queste nuove funzionalità rappresentano un passo significativo verso maggiore trasparenza e monetizzazione su Threads. Con l’introduzione della dashboard di stato dell’account, gli utenti possono ora avere una visione più chiara delle azioni intraprese nei loro confronti e dei motivi alla base di eventuali penalizzazioni. Ciò non solo offre un maggiore controllo sugli account, ma migliora anche la fiducia nelle pratiche di gestione della community della piattaforma.

D’altra parte, l’introduzione di video pubblicitari potrebbe alterare l’esperienza dell’utente. Tuttavia, se gestiti con attenzione, questi annunci potrebbero rivelarsi una fonte di guadagno per la piattaforma e per gli inserzionisti, creando al contempo contenuti coinvolgenti per gli utenti. In questo senso, Threads sta cercando di posizionarsi come un attore rilevante nel panorama dei social media, combinando l’evoluzione delle sue funzioni interne con strategie pubblicitarie innovative.