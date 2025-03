Texas Instruments svela il microcontrollore MSPM0C1104: il più piccolo al mondo per applicazioni indossabili

In occasione dell'Embedded World 2025, Texas Instruments ha fatto un'importante dichiarazione presentando il microcontrollore MSPM0C1104, descritto come “il microcontrollore più piccolo al mondo”. Con una superficie di soli 1,38 mm², questo innovativo dispositivo mira a cambiare il panorama delle applicazioni indossabili e dei dispositivi elettronici personali. Secondo le informazioni fornite da TI, il MSPM0C1104 è addirittura il 38% più compatto rispetto ai suoi concorrenti di categoria e sarà in vendita a un prezzo sorprendentemente accessibile di soli 20 centesimi per unità.

Un microcontrollore dalle prestazioni elevate

Nonostante le dimensioni ridotte, il microcontrollore MSPM0C1104 può definirsi un dispositivo completo, fornendo tutti i componenti necessari per gestire una vasta gamma di funzioni in modo indipendente. Al cuore di questo microcontrollore si trova un sistema su chip Arm Cortex-M0+ a 32 bit, in grado di operare fino a una frequenza di 24 MHz. Questo processore è accompagnato da 1 KB di SRAM e fino a 16 KB di memoria flash, capacità sufficienti per gestire efficacemente applicazioni che richiedono un basso consumo di energia.

Il MSPM0C1104 è dotato anche di un convertitore analogico-digitale a 12 bit con tre canali, sei pin di input/output generici e supporta vari protocolli di comunicazione standard, che comprendono:

UART

SPI

I²C

Questa dotazione tecnica lo rende particolarmente adatto per dispositivi che richiedono precise funzioni di controllo e di rilevamento, come auricolari intelligenti, strumenti medici e sistemi di sensoristica avanzata, dando così una spinta significativa alle prestazioni in questi ambiti.

Efficienza energetica e resistenza in ambienti estremi

Una delle caratteristiche più apprezzabili del microcontrollore MSPM0C1104 è la sua efficienza energetica. Infatti, il consumo è di solo 87 µA/MHz e 5 µA in modalità standby. Queste specifiche sono particolarmente importanti per dispositivi indossabili o portatili, dove la durata della batteria gioca un ruolo cruciale.

In aggiunta, il MSPM0C1104 è progettato per funzionare in condizioni ambientali impegnative, con un ampio intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 125°C. Queste caratteristiche fanno sì che il microcontrollore possa essere utilizzato in una varietà di scenari, da quelli più rigorosi a quelli quotidiani.

Una novità interessante è l'integrazione di un buzzer all'interno del microcontrollore, una peculiarità non comune in dispositivi di così piccolo formato. Questa funzionalità potrebbe rivelarsi utile in diverse applicazioni di notifica o segnalazione acustica, arricchendo ulteriormente le possibilità d'uso del MSPM0C1104.

Confronto con il Raspberry Pi RP2040

Il microcontrollore MSPM0C1104 è parte della famiglia MSPM0 di TI ed è già disponibile per l'acquisto. Sebbene offra una soluzione ideale per applicazioni ultra-compatte, non è progettato per competere con microcontrollori di maggiore potenza come il Raspberry Pi RP2040. Quest'ultimo è valutato intorno a un euro e fornisce una potenza di calcolo superiore, risultando una scelta molto popolare in oltre 100 schede di terze parti. La maggiore capacità di elaborazione del Raspberry Pi RP2040 lo rende un'opzione flessibile per progetti complessi che necessitano di una potenza computazionale significativa, in contrasto con le specificità più mirate del MSPM0C1104.

L'arrivo di dispositivi come il MSPM0C1104 nel mercato dei microcontrollori promette di stimolare la competitività e l'innovazione in settori emergenti, aprendo nuovi scenari per applicazioni indossabili e dispositivi smart.