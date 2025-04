Test storico nel 5G: Nokia e Telia portano a termine una prova rivoluzionaria di slicing

Nell’ambito delle telecomunicazioni, un’importante evoluzione si è recentemente compiuta grazie a un collaudo che ha visto protagonisti Telia, Nokia e le Forze Armate della Finlandia. Questa prova non segna solo un fondamentale passo avanti nella tecnologia 5G, ma rappresenta anche una pietra miliare nelle applicazioni trasversali, che vanno dalla difesa a settori commerciali strategici. Attraverso il 5G slicing, si è reso possibile creare segmenti virtuali personalizzati della rete per esigenze specifiche, un’innovazione che ha il potenziale di trasformare il modo in cui i dati vengono gestiti e trasmessi.

Cos’è il 5G slicing e come funziona

Il 5G slicing è un concetto che ha affascinato esperti e operatori del settore da qualche tempo. Questo approccio consente di isolare porzioni della rete 5G, rendendole disponibili per scopi specifici, come per esempio garantire elevati standard di sicurezza o ridurre il tempo di latenza. Per spiegare in termini semplici, è come realizzare una corsia dedicata su un’autostrada, destinata solo a determinati veicoli; in questo caso, però, stiamo parlando di dati. Grazie al collaudo effettuato, le soluzioni software Nokia 5G Core e le stazioni base AirScale sono state fondamentali nel mantenere la «corsia» virtuale mentre si spostava tra reti di tre nazioni diverse nel giro d’azione di Telia.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa capacità risulta particolarmente preziosa in contesti operativi militari, dove mantenere una connessione sicura e stabile oltrepassando i confini nazionali è cruciale. Con l’aumento delle missioni condotte in coalizione, la garanzia di una rete continua e protetta non è più solo un bel sogno, ma una necessità ineludibile, pronta a tutelare la sicurezza delle operazioni.

Tecnologie coinvolte nel collaudo del 5G

La prova ha visto l’utilizzo di diverse tecnologie e apparecchiature all’avanguardia, che comprendono il software Nokia 5G Core Software-as-a-Service , l’equipaggiamento radio Nokia AirScale e le reti 5G standalone già attive di Telia. Una rete isolata è stata infatti trasferita in modo sicuro attraverso tre Paesi, confermando così l’efficacia e l’affidabilità della soluzione. In questo scenario, Tommi Uitto, Presidente di Nokia Networks, sottolinea l’importanza di un’infrastruttura mobile di questo livello.

Applicazioni oltre il settore militare

È fondamentale notare che l’utilizzo della tecnologia di slicing non è limitato soltanto agli ambiti militari. Telia e Nokia hanno evidenziato come questo sistema possa trovare applicazione anche in altre industrie, come mineraria e trasmissioni in diretta. Per esempio, nel mondo della radio e della televisione, è possibile dedicare una sezione della rete a un flusso live, per evitare interruzioni durante eventi cruciali. Allo stesso modo, nelle miniere, queste connessioni stabili possono garantire monitoraggio in tempo reale, essenziale per la sicurezza dei lavoratori.

Con questo successo, Nokia si distingue nella corsa verso un’infrastruttura 5G più avanzata, sfidando competitor come Ericsson e Huawei, i quali stanno anche sviluppando tecnologie di slicing. Tuttavia, mantenere un servizio sicuro che attraversa i confini nazionali è un’impresa che in pochi hanno dimostrato di riuscire a gestire con successo.

Prospettive future per il 5G

La prova effettuata rappresenta non solo un traguardo, ma anche un forte indicativo di come il 5G stia avanzando. Mentre le reti mobili precedenti non avrebbero mai potuto offrire una simile flessibilità, questo collaudo mette in luce le potenzialità enormi per il futuro. Le applicazioni del 5G, nei vari settori, potrebbero essere ben più ampie di quanto si possa attualmente immaginare. Quello che è appena accaduto è solo l’inizio di una nuova era nella comunicazione e nei servizi connessi.