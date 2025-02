Test di caduta svela la scarsa resistenza del display del Galaxy S25 Ultra

Con l'arrivo sul mercato del Galaxy S25 Ultra, Samsung ha sottolineato che questo dispositivo rappresenta il massimo della resistenza nella sua serie. Ma alla luce di recenti test, emergono domande sulla veridicità di queste affermazioni, in particolare riguardo alla durabilità dello schermo.

Dichiarazioni sui materiali e resistenza agli urti

Quando Samsung ha presentato il Galaxy S25 Ultra, ha enfatizzato che il dispositivo è dotato di un display Gorilla Armor 2, che, secondo l'azienda, garantirebbe una maggiore resistenza a graffi e cadute rispetto ai modelli precedenti. Le promesse di Corning, produttore del vetro, erano ancor più audaci: il Gorilla Armor 2 avrebbe potuto resistere a cadute fino a 7,2 piedi su superfici simili al calcestruzzo. Queste affermazioni hanno attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia, ma i risultati di test pratici sembrano suggerire il contrario.

I risultati del test di caduta

Un test di caduta condotto da Allstate Protection Plans ha rivelato che il Galaxy S25 Ultra non ha superato la prova con il tanto pubblicizzato Gorilla Armor 2. In un video rilasciato, il dispositivo è stato lasciato cadere da un’altezza di sei piedi su un pavimento di calcestruzzo: il risultato non è stato confortante. Lo schermo si è crepato e ha smesso di rispondere ai comandi. Anche il pannello posteriore ha subito significativi danni, frantumandosi alla caduta, mentre il telefono continuava però a funzionare normalmente.

Le riprese mostrano chiaramente la fragilità del dispositivo, suggerendo che, nonostante le affermazioni di Samsung, ci sia una discrepanza tra la promozione e la realtà del prodotto. La cornice in titanio ha mostrato anche alcuni graffi quando il telefono è caduto sul lato. Tuttavia, sorprendentemente, né il display né il retro hanno subito danni irreparabili a seguito di questa caduta.

Consigli per la protezione del dispositivo

Dopo aver assistito a questi test, diventa evidente che la protezione per il Galaxy S25 Ultra è essenziale, specialmente per chi preferisce utilizzare il telefono senza custodia. La messa in sicurezza del dispositivo con una custodia appropriata e un proteggi-schermo è raccomandabile per preservare l'integrità del dispositivo a lungo termine. Per chi è avvezzo a tenere il telefono "nudo", si consiglia di considerare un piano di protezione per il telefono.

Samsung offre il suo programma Care Plus, che copre eventuali danni accidentali. Ma ci sono anche opzioni più flessibili fornite dai gestori telefonici o da aziende specializzate, come Allstate Protection Plans, che possono risultare utili in caso di rottura del dispositivo.

L'importanza di proteggere il proprio investimento tecnologico rimane un tema fondamentale, alla luce delle prove effettuate. Con il Galaxy S25 Ultra, ci si aspetterebbe una resistenza migliore, ma l'esperienza dimostra che, nel mondo reale, è bene adottare precauzioni appropriate.