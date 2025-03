Tensioni crescenti tra Google e Commissione Europea: il Digital Markets Act sotto esame

Il rapporto tra l’Unione Europea e i big player della tecnologia continua a essere caratterizzato da una serie di conflitti che sollevano interrogativi sulla governance del mercato digitale. Recentemente, Google si è trovata nuovamente sotto i riflettori, con la Commissione Europea che ha emesso avvisi formali riguardanti il rispetto del Digital Markets Act da parte del colosso californiano.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Le accuse della Commissione Europea

Nelle ultime comunicazioni da Bruxelles, l’ente regolatore ha sottolineato due principali violazioni da parte di Google che potrebbero portare a conseguenze significative. Il primo punto critico riguarda il motore di ricerca di Google, il quale, secondo le autorità, favoreggerebbe i propri servizi rispetto a quelli offerti da concorrenti. Tale comportamento non rispetterebbe i principi di equità e trasparenza stabiliti dal DMA, lasciando i consumatori con meno opzioni e informazioni utili.

La seconda problematica segnalata concerne invece il Google Play Store. In questo caso, è emerso che gli sviluppatori di applicazioni sono stati limitati nel loro diritto di indirizzare i consumatori verso altre piattaforme dove potrebbero trovare offerte più vantaggiose. Questa restrizione solleverebbe interrogativi sulle pratiche commerciali del gigante tecnologico e sulla sua volontà di rispettare le normative europee.

Secondo la Commissione Europea, gli sforzi compiuti da Google per allineare i propri servizi alle nuove regolazioni non sono stati ritenuti adeguati. Di conseguenza, l’azienda potrebbe dover affrontare sanzioni significative se non procederà con i necessari aggiustamenti. Le autorità europee stanno monitorando attentamente la situazione, con la possibilità di ulteriori azioni a seguito delle conclusioni preliminari.

La reazione di Google

In risposta alle accuse, Google ha prontamente rilasciato un comunicato stampa per difendere le proprie posizioni. L’azienda ha avvertito che le misure proposte dalla Commissione Europea potrebbero avere un impatto negativo su aziende e consumatori in Europa. Secondo Google, tali modifiche non solo ostacolerebbero l’innovazione, ma porterebbero anche a una riduzione della sicurezza e alla qualità dei prodotti offerti.

Il gigante tecnologico ha inoltre espresso preoccupazione riguardo al motore di ricerca, evidenziando che le nuove limitazioni potrebbero rendere più complesso per gli utenti trovare le informazioni desiderate, provocando, di conseguenza, una diminuzione del traffico sulle piattaforme europee. Google ha anche sottolineato che l’incoraggiamento all’utilizzo di negozi di app alternativi metterebbe a rischio gli utenti, esponendoli a potenziali minacce come malware e frodi informatiche.

Nonostante la tensione crescente, Google ha manifestato l’intenzione di continuare il dialogo con la Commissione Europea, sottolineando al contempo che le attuali linee guida potrebbero arrecare più danni che benefici all’ecosistema digitale europeo. L’azienda sembra essere determinata a trovare una via di compromesso, mentre cerca di navigare le complesse normative europee, in un contesto che potrebbe cambiare drasticamente nei prossimi mesi.