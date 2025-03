Tempeste e interruzioni: come gli internet provider gestiscono il dopo uragano Helene

Dopo tempeste violente, il ripristino dell’energia elettrica e delle reti internet è sempre una grande sfida. Il passaggio dell’Uragano Helene il 27 settembre ha lasciato più di 974.000 case e attività senza corrente nelle zone montuose delle Carolina del Nord. Questo evento atmosferico, descritto come un “uragano da una volta ogni mille anni”, ha colpito duramente aree già vulnerabili a causa delle precipitazioni precedenti e della morfologia del territorio.

La situazione post-uragano nell’area di Mitchell e Yancey

Dopo il passaggio dell’Uragano Helene, molte comunità nei contesti di Mitchell e Yancey sono rimaste senza accesso a internet per settimane. Proprio mentre le fasi di recupero procedevano, il report della Federal Communications Commission del 19 ottobre segnalava che ben 23.236 clienti di servizi internet via cavo e cablati erano ancora disserviti. Nonostante il passare del tempo, la mancanza di accesso a internet sta causando problemi di comunicazione ed interazione anche molto tempo dopo il passaggio della tempesta.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La maggior parte dei fornitori di servizi internet si trova ad affrontare la complessità del ripristino delle reti. Spesso, queste aziende sono le prime a intervenire in caso di catastrofi, lavorando a stretto contatto con compagnie elettriche e soccorritori. Tuttavia, la grandezza del danno inflitto dall’uragano ha complicato notevolmente il processo di recupero.

La preparazione e la risposta degli ISP

Elton Hart, vicepresidente e general manager per il Mid-Atlantic di Optimum, ha dichiarato che i preparativi cominciano molto prima che la tempesta colpisca, attraverso il monitoraggio costante degli eventi meteorologici. Per gli ISP, è fondamentale avere un piano di recupero in caso di calamità, specialmente in regioni montuose dove le comunità rurali spesso hanno accesso limitato.

In seguito all’Uragano Helene e a eventi simili, Optimum e aziende di maggiore dimensione come Verizon e T-Mobile hanno messo in atto misure di emergenza. “Durante Helene, abbiamo dispiegato oltre 800 generatori in tutti gli stati colpiti e li abbiamo mantenuti in funzione,” ha detto Stacy Tindall, senior director di T-Mobile. Questi generatori sono stati cruciali per fornire energia in zone dove l’elettricità era completamente assente.

La difficoltà nel ripristino del servizio

Nonostante i preparativi, le previsioni meteorologiche non avevano anticipato l’ampiezza dei danni causati dall’Uragano Helene, che ha colpito le zone montuose negli Appalachi con piogge torrenziali e inondazioni storiche. Le infrastrutture critiche, come strade, ponti e linee elettriche aeree, hanno subito danni ingenti, causando interruzioni di corrente diffuse nelle contee colpite.

I problemi principali che causano interruzioni di internet durante le tempeste sono le interruzioni di rete elettrica e i guasti ai cavi in fibra ottica. La maggior parte degli ISP si basa su una rete di cavi in fibra per collegare le abitazioni, e in territori montuosi costruire queste reti sotterranee è complesso e costoso. Di conseguenza, le linee aeree di fibra sono molto diffuse, ma anche le più vulnerabili, in quanto facilmente danneggiabili da alberi caduti, rami e condizioni meteorologiche avverse.

Coordinare gli sforzi di ripristino

Secondo il Dipartimento dei Trasporti della Carolina del Nord, oltre 6.900 punti di infrastruttura stradale sono stati danneggiati dopo l’Uragano Helene. Per i fornitori di servizi internet, il coordinamento con i dipartimenti di trasporto e le compagnie elettriche è fondamentale, ma le strade danneggiate e i detriti rendono il lavoro difficile e lungo. Non è raro che si riscontrino ritardi significativi nel ripristino dei servizi internet, anche quando l’elettricità viene ripristinata.

Oltre a utilizzare le tecnologie tradizionali, i provider come Verizon e T-Mobile hanno utilizzato tecnologie satellitari a bassa orbita per garantire una ripresa rapida del servizio, mentre T-Mobile ha implementato sistemi di rete che si auto-organizzano per ripristinare la comunicazione velocemente. Tali misure hanno permesso di ristabilire la connessione già entro 72 ore per il 96% delle località colpite.

L’eredità duratura delle interruzioni di servizio

Anche a fronte del progressivo ripristino della corrente, molte famiglie si sono trovate senza accesso a internet. È un errore comune pensare che, con la riattivazione dell’energia, anche le linee internet siano ripristinate. Ogni ISP ha differenti percorsi in fibra ottica per collegare le abitazioni, e la re-specializzazione di una rete di fibra richiede tempo. Ogni singolo cavo in fibra deve essere riconnesso con attenzione, un processo che può essere lungo e meticoloso.

Il 16 ottobre, Spectrum, uno dei più grandi fornitori di servizi internet nella regione sud-orientale, segnalava ancora 31.500 clienti disconnessi a causa dei lavori infrastrutturali lenti. Anche Skyrunner, un fornitore locale, ha dichiarato che le riparazioni finali al proprio sistema sarebbero state completate solo sei settimane dopo il passaggio dell’uragano.

Malgrado i logoranti ritardi e i danni significativi, le iniziative di assistenza, come la fornitura di Wi-Fi gratuito e stazioni di ricarica da parte di vari ISP, hanno avuto un impatto positivo nelle aree colpite, mantenendo vive le linee di comunicazione per molti in un momento di grande difficoltà.