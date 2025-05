Telegram smantella due enormi mercati neri, colpendo il crimine informatico globale

Telegram ha recentemente comunicato l’eliminazione di due grandi mercati neri, stimati in oltre 35 miliardi di dollari dal 2021, dedicati a soddisfare le esigenze di cybercriminali e truffatori. Questo intervento della piattaforma di messaggistica rappresenta un significativo passo in avanti nella lotta contro il crimine informatico e ha attratto l’attenzione di numerosissimi osservatori nel settore.

I mercati neri disattivati: Xinbi Guarantee e Huione Guarantee

Secondo la società di ricerca sulla blockchain Elliptic, i mercati di lingua cinese Xinbi Guarantee e Huione Guarantee erano notevolmente più redditizi del celebre Silk Road, il mercato illecito di droga sequestrato dall’FBI nel 2013, valutato intorno ai 3,4 miliardi di dollari. Le operazioni di Xinbi e Huione hanno attratto un vasto numero di utenti e criminali, offrendo beni e servizi illeciti che hanno alimentato transazioni di valore astronomico.

Questi mercati sono stati disattivati martedì, secondo quanto riportato da Elliptic. La risposta immediata da parte di Huione Guarantee, che ha confermato che il suo mercato non opererà più, dimostra l’impatto diretto e immediato della rimozione operata da Telegram. Le perdite finanziarie per i criminali coinvolti si prospettano ingenti, poiché queste piattaforme di scambio erano cruciali per le loro operazioni.

L’impatto sul crimine informatico e le conseguenze per i truffatori

L’uscita di scena di Xinbi Guarantee e Huione Guarantee rappresenta un duro colpo per i truffatori online. Come confermato da Elliptic, questi mercati fornivano l’accesso a una fonte affidabile per il reperimento di dati rubati, servizi di riciclaggio di denaro e infrastrutture telecom. La chiusura di tali mercati metterà in difficoltà i criminali informatici nella ricerca di risorse essenziali per l’intensificazione delle loro attività illecite.

Con la chiusura di queste piattaforme, molti cybercriminali dovranno ora cercare alternative, ma non sarà facile trovare un sostituto che offra gli stessi livelli di sicurezza e accessibilità. La rimozione di mercati così influenti potrebbe anche innescare una catena di eventi che vedrà un ritardo o una pausa nei crimini informatici, mentre i criminali si riadattano e cercano nuovi mezzi di approvvigionamento.

Il legame con Huione Group e le direttive del governo degli Stati Uniti

Huione Guarantee è parte del Huione Group, un’entità la cui connessione con operazioni illecite è stata oggetto di indagine. Il governo degli Stati Uniti ha accusato questo gruppo di possedere anche Huione Pay e Huione Crypto. Recentemente, il Tesoro americano ha avviato un’iniziativa per escludere Huione Group dal sistema finanziario statunitense, a causa di preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro.

Scott Bessent, segretario al Tesoro, ha dichiarato che il gruppo sarebbe coinvolto nel supporto a “sindacati criminali che hanno sottratto miliardi di dollari agli americani“. Questa crescente pressione normativa ha probabilmente influenzato la decisione di Telegram di rimuovere i due mercati, allineandosi con le politiche governative tese a contrastare il crimine economico e la frode su scala globale.

L’azione di Telegram segna un momento cruciale nella lotta contro le attività illecite online e potrebbe segnare una nuova era di vigilanza e responsabilità per le piattaforme di messaggistica e scambio. La chiusura di questi mercati neri non solo riduce le fonti di approvvigionamento per i criminali, ma invia anche un chiaro messaggio sulla volontà di affrontare il problema e le sfide crescenti rappresentate dal crimine informatico worldwide.