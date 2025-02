Telegram si aggiorna: nuove funzionalità e miglioramenti per gli utenti

Telegram, la popolare applicazione di messaggistica, ha appena lanciato un aggiornamento che introduce alcune migliorie e nuove funzionalità molto attese. Il focus di questa versione del software è sui miglioramenti della ricerca degli adesivi alimentata dall'intelligenza artificiale e su numerose ottimizzazioni per il lettore video dell'app. Scopriamo insieme tutte le novità.

Ricerca adesivi con intelligenza artificiale

Grazie all'aggiornamento recente, Telegram ha reso più semplice la ricerca degli adesivi, permettendo agli utenti di descrivere meglio ciò che stanno cercando. Attraverso l'intelligenza artificiale, è possibile ora utilizzare frasi più articolate come “scimmia pensante” o “cane spaziale” per trovare gli adesivi desiderati. Questa funzione è disponibile in ben 29 lingue, tra cui inglese, spagnolo, arabo e hindi, consentendo a una vasta gamma di utenti di sfruttarla al meglio.

Telegram comunica che la nuova funzionalità restituirà risultati da milioni di adesivi personalizzati e emoji caricati da altri utenti dell'app. Inoltre, chiunque può creare i propri adesivi in modo semplice e veloce. Questo non solo aumenta la personalizzazione dell’esperienza di chat, ma incoraggia anche la creatività degli utenti.

Nuove funzionalità per i video su Telegram

L’aggiornamento di Telegram include anche una serie di migliorie dedicate ai video. Tra queste, spicca l'opzione di copiare il link di un video con un timestamp specifico, consentendo di condividere un momento esatto del video con amici e contatti. Questa funzionalità si rivela utile per facilitare la condivisione di contenuti video e rendere le interazioni più coinvolgenti.

In aggiunta, gli utenti ora hanno la possibilità di impostare una copertina personalizzata per i video pubblicati nei canali, aggiungendo un tocco individuale ai contenuti condivisi. Un'altra novità significativa è la funzione di salvataggio dei progressi nella visione dei video, che permette di chiudere l’applicazione e riprendere la visione esattamente dal punto in cui si era interrotto.

Scoperta di bot e interazioni con i creatori

Telegram ha anche implementato una sezione dedicata per facilitare la scoperta di bot simili a quelli già utilizzati. Questa iniziativa permette agli utenti di ampliare la propria esperienza all’interno dell'app, rendendo così più accessibili strumenti utili e divertenti.

Inoltre, gli utenti possono ora reagire utilizzando stelle nei canali, offrendo supporto ai creatori di contenuti. Questa funzione non solo incoraggia gli influencer a continuare a produrre contenuti di qualità, ma promuove anche un senso di comunità all'interno della piattaforma.

Disponibilità dell'aggiornamento per iOS

Attualmente, le novità sono in fase di distribuzione per gli utenti di Telegram su iOS. L’app è disponibile gratuitamente sull’App Store, e gli utenti sono invitati ad aggiornare la propria versione per poter accedere a tutte le nuove funzionalità. Con queste importanti aggiunte, Telegram continua a dimostrarsi un attore chiave nel panorama delle applicazioni di messaggistica, migliorando continuamente l'esperienza degli utenti.