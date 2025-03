Telegram: aggiornamento di marzo 2025 introduce nuove funzioni e maggiore sicurezza

Telegram ha di recente lanciato un'importante aggiornamento, introducendo innovazioni che promettono di migliorare l'esperienza degli utenti. Tra le novità più significative figura la possibilità di monetizzare i messaggi ricevuti da persone al di fuori dei propri contatti. Questo e altre funzioni mirano a rendere l'app non solo più sicura ma anche più personalizzabile. Andiamo ad esplorare queste novità nel dettaglio, per capire come possono influenzare l'utilizzo quotidiano della popolare applicazione di messaggistica.

Messaggi con le stelle: una nuova tariffa

Uno degli aggiornamenti più interessanti riguarda l'introduzione della funzione dei messaggi con le stelle. Questa opzione consente agli utenti di stabilire una tariffa da applicare per i messaggi provenienti da utenti che non si trovano nella propria lista di contatti. La tariffa viene pagata in stelle, una moneta virtuale di Telegram, che permette di filtrare i messaggi indesiderati. In questo modo, gli utenti ricevono solo comunicazioni rilevanti da chi realmente ha qualcosa di importante da dire. La funzionalità si applica anche nei gruppi e nei canali, contribuendo a mantenere l'ambiente di chat mirato e privo di spam. A chi desidera implementare questa funzione, sarà sufficiente navigare nel percorso Impostazioni > Privacy e sicurezza > Messaggi. Inoltre, se un messaggio non risulta soddisfacente, è prevista la possibilità di rimborsare le stelle in modo istantaneo.

Aumento della sicurezza con la conferma contatto

Un’altra novità introdotta è la funzione di conferma contatto. Essa offre la possibilità di visualizzare informazioni supplementari quando riceviamo messaggi da numeri sconosciuti. Questa misura si propone di proteggere gli utenti da possibili truffe e imitazioni, facilitando una maggiore consapevolezza sulle persone con cui si sta comunicando. Grazie a questa funzione, è possibile verificare l'identità del mittente e rendere le chat più sicure.

In aggiunta, gli utenti possono usufruire della funzione che consente di regalare vantaggi di Telegram Premium ad amici, arricchendo ulteriormente l'aspetto dell'interazione sociale sulla piattaforma. Sul piano della personalizzazione, il nuovo aggiornamento offre la possibilità di fissare sul proprio profilo un massimo di sei regali ricevuti da altri utenti, rendendo l'esperienza ancora più personale e unica.

Nuove funzionalità per gli utenti Android

Le novità non si fermano qui. Gli utenti Android, in particolare, possono ora trasmettere video direttamente ai dispositivi Chromecast. Questa funzionalità è un grande vantaggio per coloro che utilizzano spesso Telegram per gestire contenuti multimediali. Potranno scegliere la risoluzione dello streaming per un'esperienza ottimale, garantendo un'ottima gestione dei file video nel contesto domestico o in compagnia.

Aggiornamento in fase di rollout

Attualmente, l'aggiornamento di Telegram di marzo 2025 è in fase di distribuzione automatica per le applicazioni Android e iOS. È previsto che alcune delle nuove funzionalità non siano disponibili immediatamente anche per la versione desktop, la quale rimarrà comunque accessibile. Gli utenti possono controllare facilmente l'aggiornamento dei propri dispositivi accedendo ai rispettivi negozi virtuali: Play Store per Android e App Store per i dispositivi Apple. Bottone diretto per il download è sempre a disposizione per chi fosse curioso di scoprire tutte le novità introdotte.

In questo contesto, l'aggiornamento rappresenta un passo importante verso un'esperienza utente più all'avanguardia, rendendo Telegram sempre più competitivo nel panorama delle app di messaggistica.