Il telefono Motorola con Snapdragon 898 è comparso online: tutti i dettagli

Tra i produttori che dovrebbero presentare un nuovo telefono equipaggiato con l’imminente Snapdragon 898 di Qualcomm c’è anche Motorola, almeno stando a quanto trapelato nelle recenti indiscrezioni comparse online. Una notizia che in fondo non stupisce, dato che l’azienda di proprietà di Lenovo è da tempo al lavoro su una serie di nuovi smartphone, sia di fascia bassa e media che top di gamma.

Ebbene, nelle scorse ore sono spuntati sul web alcuni rendering che sembrano riguardare proprio il prossimo dispositivo di Motorola alimentato con Snapdragon 898, un processore che Qualcomm presenterà quasi sicuramente tra circa 20 giorni, in occasione della Snapdragon Technology Summit 2021 che si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre 2021.

All’inizio di questa settimana, in Cina, il telefono era trapelato con il nome Moto Edge X, ma nei mercati internazionali dovrebbe arrivare come Motorola Edge 30 Ultra. I rendering di alta qualità forniti da un leaker piuttosto affidabile come @OnLeaks ci aiutano a conoscere meglio le caratteristiche di questo nuovo smartphone.

Cominciamo subito con il dire che il retro del Motorola Edge 30 Ultra non può essere considerato entusiasmante. L’azienda ha optato per un’isola della fotocamera a forma di pillola, posizionata nell’angolo in alto a sinistra, senza aspetti particolari; lo stesso vale per il pannello frontale, che è circondato da cornici sottili ma comunque piuttosto evidenti. Anche il foro al centro non desta chissà quale curiosità, specialmente se paragonato a quanto si può vedere negli smartphone di fascia alta di oggi.

Detto questo, il display non curvo da 6,6 pollici, la qualità costruttiva senza dubbio di grande livello e l’atmosfera “classica” dei telefoni dell’azienda possono essere ritenuti elementi sufficienti per fare in modo che la proposta sia valida.

In più, va tenuto conto anche di altri aspetti, come ad esempio la probabile tecnologia di frequenza di aggiornamento del display OLED a 144 Hz, lo stesso sensore da 50 MP visto sul retro di Huawei P50 e P50 Pro, un obiettivo secondario posteriore da 50 MP, una fotocamera frontale da 60 MP e una grande batteria da 5.000 mAh dotata di un velocissimo supporto di ricarica da 68 W. Infine, la “chicca” sarà ovviamente il processore Snapdragon 898 di Qualcomm (quasi sicuramente abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage), che dovrebbe garantire un livello prestazionale “monstre”.

Fonte Phone Arena