Due telefoni Xiaomi certificati presso 3C: saranno i nuovi Redmi Note 10?

Come già noto Redmi lancerà a breve lo smartphone Redmi 10X 4G. Del telefono sappiamo già che sarà il primo dispositivo al mondo con SoC Helio G85, avrà 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L’esistenza del telefono Redmi 10X 4G rivela che la società starebbe lavorando su altri modelli della serie Redmi 10 e, quindi, potrebbe anche progettare di lanciare la serie Redmi Note 10.

Redmi ha recentemente lanciato i suoi due nuovi smartphone: Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro Max in India. Poco dopo il lancio, il presidente Redmi Lu Weibing ha dichiarato che la serie Note 9 è destinata a mercati internazionali dove le reti 5G non sono ancora molto diffuse. Quindi, sembra che la società cinese potrebbe non lanciare il modello Redmi Note 9 in Cina e annunciare direttamente la serie Redmi Note 10 come successore della serie Redmi Note 8 dell’anno scorso.

Redmi Note 10 Pro: uscita imminente?

Tuttavia in questi giorni due telefoni Xiaomi hanno ricevuto l’approvazione dell’autorità cinese 3C. Le identità di questi telefoni sono attualmente sconosciute. I due dispositivi, registrati con numero di modello M2004J7AC e M2004J7BC, sono stati approvati 3C e sono smartphone predisposti per la connettività 5G. L’elenco su 3C rivela che il modello M2004J7AC potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 22,5 W, mentre il numero di modello M2004J7BC potrebbe arrivare con un caricabatterie MDY-11-EX più veloce che supporta una ricarica rapida fino a 33 W.

La somiglianza nei numeri di modello tra questi due dispositivi suggerisce che potrebbero trattarsi di due telefoni della stessa serie. È possibile, quindi, che M20047JAC e M2004J7BC possano essere telefoni Redmi Note 10 e Note 10 Pro 5G che Xiaomi si sta preparando a lanciare nel mercato cinese.

Fonte gizmochina