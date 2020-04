I telefoni della serie OnePlus 8 costeranno meno di mille dollari: lo conferma Pete Lau

Dopo mesi di indiscrezioni e lanci di teaser sulla sua prossima serie “top di gamma”, nella giornata di ieri OnePlus ha finalmente annunciato una data di lancio per i telefoni OnePlus 8. In un post pubblicato sui vari forum della community, la società con sede a Shenzhen ha infatti rivelato che la serie OnePlus 8 verrà lanciata a livello globale il 14 aprile e ha persino confermato che i dispositivi presenteranno un display a 120Hz e il supporto 5G. Ora, in un ulteriore post, il CEO dell’azienda Pete Lau ha rivelato alcuni dettagli in più sui dispositivi in ​​arrivo.

Tanto per cominciare, Lau ha confermato che i nuovi smartphone saranno alimentati con il processore Snapdragon 865, vero “fiore all’occhiello” di Qualcomm, abbinato alla memoria LPDDR5 RAM e UFS 3.0 per prestazioni “veloci e fluide”. L’hardware aggiornato garantirà al dispositivo un aumento del 20% delle prestazioni della CPU e un aumento del 25% delle prestazioni della GPU, pur mantenendo il 25% di efficienza energetica in più rispetto all’ultima generazione.

In un altro post pubblicato sulla piattaforma cinese di social media Weibo, la società ha rivelato ulteriori dettagli sul display a 120Hz della serie OnePlus 8. Secondo le immagini condivise nel post, il display degli smartphone OnePlus 8 presenterà una risoluzione 2K + con una densità di pixel di 513ppi e una luminosità massima di 1300 nits, con 4096 livelli di regolazione della luminosità.

Con tutte queste eccellenti funzionalità sarebbe facile immaginare un prezzo dei nuovi telefoni OnePlus non inferiore ai mille dollari, circa 915 euro al cambio. Tuttavia, secondo un recente articolo di Business Insider, non sarà affatto così. Il “report” afferma infatti che la società di Shenzhen ha confermato che le varianti 5G della serie OnePlus 8 non supereranno la soglia di 1000 dollari negli Stati Uniti.

Se questa intenzione venisse confermata, si tratterebbe degli smartphone 5G più convenienti sul mercato. OnePlus non ha ancora svelato i prezzi esatti, ma non è detto che non venga fuori qualche ulteriore rivelazione nei prossimi giorni.

Fonte XDA